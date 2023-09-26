نقص النحاس قد يهدد التحول في مجال الطاقة عالمياً

يُتوقع أن يسجل العرض في سوق النحاس في العالم "نقصًا يبلغ بين 5 و6 ملايين طن"، مقارنة بالطلب على المدى المتوسط، ما يثير القلق بشأن التحول في مجال الطاقة، حيث إن المعدن الأحمر أساسي في الانتقال إلى استخدام الطاقة الكهربائية، الوسيلة الرئيسية للحد من غازات الاحتباس الحراري.

ويقول خبير في المجال: "عندما تريد نقل الطاقة داخل سيارة أو مبنى أو بين مصنع للإنتاج ومكان الاستهلاك، تحتاج إلى تمرير التيار الكهربائي، وحالياً ليس لدينا ما هو أفضل من النحاس، وبتكلفة ومتانة مقبولتَين".

وأكد مدير عمليات مجموعة "نيكسانز"، فنسان ديسال، أن العالم دُفع قسراً إلى الاعتماد على الكهرباء للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، ما زاد الطلب على النحاس.

وتريد أوروبا خصوصاً خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 55 بالمئة بحلول العام 2030، مقارنة بالعام 1990، وتزامناً تتجه البلدان الناشئة إلى "الكهرباء".

تطور الطلب

وتؤكد وكالة الطاقة الدولية، التي تنظم قمة حول المعادن المهمة للتحول في مجال الطاقة، هذا الأسبوع، أن سوق النحاس شهد نمواً بنحو 50 بالمئة بين عامي 2017 و2022، ليبلغ حوالي 200 مليار دولار.

وأضاف ديسال: "كان العالم يستهلك بين 9 إلى 10 ملايين طن من النحاس منذ حوالي عشرين عامًا، وحالياً يبلغ استهلاكه 23 إلى 24 مليون طن، أي تضاعف الرقم خلال 20 عامًا.. نعتقد أنه في غضون عشر سنوات فقط من المحتمل أن يبلغ بين 35 و40 مليون طن".