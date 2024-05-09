النفط يرتفع مع تقلص مخزونات الخام الأمريكية وآمال خفض الفائدة‎

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، اليوم الخميس، بفضل تقلص مخزونات الخام الأمريكية الذي إلى تراجع المعروض.

ويأتي ذلك وسط تزايد الآمال بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة بحلول نهاية العام.

وبحلول الساعة 0033 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو/ تموز 23 سنتا إلى 83.81 دولار للبرميل.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر يونيو/ حزيران 29 سنتا إلى 79.28 دولار للبرميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام تراجعت الأسبوع الماضي 1.4 مليون برميل إلى 459.5 مليون برميل.

ويزيد ذلك عن توقعات المحللين في استطلاع لوكالة "رويترز" لانخفاض قدره 1.1 مليون برميل مع زيادة نشاط المصافي.

لكنّ ارتفاع مخزونات البنزين، التي قالت الإدارة إنها تضخمت بشكل غير متوقع تجاوز 900 ألف برميل خلال الأسبوع إلى 228 مليون برميل، حال دون ارتفاع الأسعار أكثر من ذلك.

ودعمت التوقعات المتزايدة بأن البنك المركزي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة بحلول نهاية العام، عقب بيانات الوظائف التي جاءت أضعف من المتوقع، أسعار النفط.

ويمكن أن يؤدي خفض الفائدة إلى زيادة الإنفاق على النفط الخام.

لكنّ الآمال في وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، بعدما قالت الولايات المتحدة في وقت سابق من الأسبوع إنه من الممكن التغلب على الفجوات بين إسرائيل وحركة حماس خلال المفاوضات، حالت دون المزيد من الارتفاع في أسعار النفط.