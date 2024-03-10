مع قرب رمضان.. حرب غزة وارتفاع فاتورة الطاقة تفاقمان معاناة الأسر الأردنية

ألقت الحرب بين حماس وإسرائيل، بظلال ثقيلة على الأردن، ليس فقط من الناحية السياسية، وإنما من الناحية الاقتصادية، إذ أدت آثارها إلى ارتفاع إنفاق الأسر على المواد الغذائية والطاقة، خصوصا بسبب أزمات الشحن والملاحة في البحر الأحمر.

وتسببت هذه الحرب بارتفاع كلف وأسعار كثير من المواد الأساسية التي تحتاجها الأسر الأردنية، وسط مخاوف من ارتفاع إضافي للأسعار في شهر رمضان المبارك، الذي يأتي في وقت لا تزال فيه كثير من الأسر تلجأ إلى استخدام وسائل التدفئة، الأمر الذي يزيد من كلف فاتورة الطاقة المرتفعة أصلا.

كلف إضافية

وقال الخبير في قطاع المحروقات عامر الشوبكي، إن فاتورة الطاقة كانت دائما ضاغطة على مختلف الطبقات الأردنية، خصوصا الطبقات منخفضة الدخل، مشيرا إلى أن معدل الإنفاق على الطاقة بلغ 30-35% من متوسط الرواتب سواء على الطاقة الكهربائية، أو وقود النقل.

وأوضح الشوبكي في تصريح لـ"إرم نيوز" بأن عودة أسعار النفط إلى الارتفاع في هذا العام سيزيد كلف الإنفاق على قطاع الطاقة؛ ما يشكل ضغطا حقيقيا على إنفاق الأسرة الأردنية، لافتا إلى أن عدم وجود شبكة نقل متكاملة، يدفع المواطنين إلى استخدام مركباتهم الخاصة للوصول إلى أماكن العمل.