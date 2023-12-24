كيف ستتعامل مصر مع أزماتها الاقتصادية في 2024؟

شهدت أسواق مصر ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار السلع في الآونة الأخيرة؛ بسبب عدة عوامل داخلية وخارجية، منها ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام عالميًّا، وزيادة الطلب على السلع في ظل احتكار بعض التجار لها.

وتسعى الحكومة المصرية، التي قد تتغير خلال الفترة المقبلة، لضبط الأسواق ومواجهة موجة التضخم، وحماية المواطنين من ارتفاع الأسعار، وفق تقدير المراقبين.

حزم حماية اجتماعية

الخبير الاقتصادي الدكتور وليد جاب الله، يقول لـ"إرم نيوز" إن "الحكومة المصرية بذلت جهودًا عدة لمكافحة التضخم، حيث رفعت أسعار الفائدة عدة مرات؛ ما أدى إلى انخفاض التضخم إلى مستويات جيدة خلال الشهرين الماضيين".

ويضيف أن الحكومة قدّمت حزم حماية اجتماعية للمواطنين، وواجهت الأزمات الداخلية بإجراءات عديدة، مثل إنشاء الأسواق الاستهلاكية وتوفير السلع؛ ما أدى إلى السيطرة على الأسعار.

وتشير تقارير إعلامية محلية إلى تغيير وزاري مرتقب خصوصًا بعد فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية ثالثة، ويتوقع مراقبون أن يأتي رئيس الوزراء القادم بخلفية اقتصادية وخبرات تتناسب مع الملفات التي تواجهها البلاد في المرحلة الراهنة، وعلى رأسها سعر صرف العملة المحلية (الجنيه) أمام الدولار، وارتفاع معدلات التضخم.

وإذا تم التعديل الحكومي في ولاية السيسي الجديدة، فمن المحتمل تقديم أفكار جديدة للتعامل مع الواقع بأسلوب مختلف، وفق تقدير جاب الله.

ويبقى الأهم هو تنويع أساليب العمل والحرص على جودة الأداء في مجال تطبيق السياسات، وفق ما يرى الخبير الاقتصادي الذي أشار إلى أن "الدولة تمتلك الكثير من الأوراق التي تدعم النمو وتحد من التضخم، ولكن يجب استخدامها بصورة صحيحة تناسب الواقع المحلي وتتلاءم مع المتغيرات العالمية".