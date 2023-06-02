بعد خفض وكالة أخرى درجتها.. فرنسا تنتظر ضربة جديدة من "ستاندارد آند بورز"

بعدما خفضت "فيتش" درجتها الشهر الماضي، تنتظر فرنسا الجمعة قرار وكالة أخرى للتصنيف الائتماني إذ قد تلجأ "ستاندارد آند بورز" (اس اند بي) إلى معاقبة باريس على إدارتها لمالية الدولة والأزمة الاجتماعية الأخيرة.

ويفترض أن تعلن الوكالة الأميركية تصنيفها مساء الجمعة. و"ستاندارد اند بورز" واحدة من ثلاث وكالات دولية للتصنيف الائتماني إلى جانب "موديز" و"فيتش".

وحاليا تمنح "اس اند بي" فرنسا درجة "ايه ايه" على سلم من عشرين درجة على راسها "ايه ايه ايه" وهو أفضل تصنيف ممكن، وآخرها "دي" المرادف للتخلف عن سداد الدين. وقد تخفض درجتها إلى "ايه ايه سلبي" لكنها قد تبقيها بلا تغيير.