دراسة: أكثر من 12 مليون أمريكي ينفقون نصف دخلهم على الإيجار

أكدت دراسة أجراها مركز هارفارد المشترك لدراسات الإسكان أن حوالي 12.1 مليون أمريكي ينفقون أكثر من نصف دخلهم على الإيجار والخدمات، وهو أكثر من أي وقت مضى، وفقاً لموقع "بزنس إنسايدر" الأمريكي.

وقال الباحثون إن تلك الزيادة تعزى إلى "ارتفاع أسعار الإيجارات بسرعة خلال وباء كوفيد-19."

وبيّنت الدراسة أن إنفاق أكثر من 50% على الإيجار والخدمات يشير إلى "أسرة مثقلة بالتكاليف بدرجة كبيرة"، في حين أن إنفاق ما لا يقل عن 30% من دخلهم يشير إلى أسرة "مثقلة بالتكاليف" فقط .

وانخفض عدد المستأجرين "المثقلين بالتكاليف" بين عامي 2014 و2019 بحوالي 883000، ليصل إلى 20.4 مليون مستأجر، لكن الرقم أخذ بالارتفاع بشكل كبير خلال جائحة كوفيد-19، ووصل إلى 22.4 مليون مستأجر "مثقلين بالتكاليف".