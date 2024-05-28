مشروع خط الغاز في غرب أفريقيا يبدأ بربط موريتانيا والسنغال بالمغرب

قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية ليلى بنعلي، الاثنين، إن خط الأنابيب المقرر أن يربط منتجي الغاز في غرب أفريقيا، موريتانيا والسنغال بالمغرب، سيمثل المرحلة الأولى في مشروع ربط أكبر بين المملكة ونيجيريا، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

وعام 2016، اتفق المغرب ونيجيريا على مد خط الأنابيب؛ بهدف تعزيز التكامل الإقليمي وأمن الطاقة، وإتاحة طريق لتصدير الغاز الأفريقي إلى أوروبا.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، توقع المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن في المغرب اتخاذ قرار الاستثمار النهائي حيال خط الأنابيب العام المقبل.