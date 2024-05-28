مشروع خط الغاز في غرب أفريقيا يبدأ بربط موريتانيا والسنغال بالمغرب
قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية ليلى بنعلي، الاثنين، إن خط الأنابيب المقرر أن يربط منتجي الغاز في غرب أفريقيا، موريتانيا والسنغال بالمغرب، سيمثل المرحلة الأولى في مشروع ربط أكبر بين المملكة ونيجيريا، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".
وعام 2016، اتفق المغرب ونيجيريا على مد خط الأنابيب؛ بهدف تعزيز التكامل الإقليمي وأمن الطاقة، وإتاحة طريق لتصدير الغاز الأفريقي إلى أوروبا.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، توقع المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن في المغرب اتخاذ قرار الاستثمار النهائي حيال خط الأنابيب العام المقبل.
ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة المشروع الذي تدعمه المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) نحو 25 مليار دولار، وأن تصل طاقته إلى 30 مليار متر مكعب سنويًا.
ومن المقرر أن ينقسم المشروع إلى ثلاث مراحل، وأن يُجرى ربطه بالبنية التحتية القائمة.
وقالت الوزيرة بنعلي لأعضاء البرلمان إن "المرحلة الأولى ستكون السنغال، موريتانيا والمغرب".
وأضافت أنه "تم الانتهاء من معظم دراسات الجدوى والدراسات التصميمية الهندسية، واشتغلنا على تحديد المسار الأمثل للأنبوب"، لافتة إلى أن "ما تبقى هو مواصلة الدراسات التقييمية والميدانية ودراسة الأثر البيئي والاجتماعي".