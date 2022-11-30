بينها عواصم عربية.. تعرف على أغنى المدن عبر التاريخ

جمعت بعض المدن حول العالم ثروات بشرية أكثر من غيرها على مر التاريخ، وبالرغم من أن بعض تلك المدن تلاشى منذ ذلك الحين، فلا تزال هناك مدن أخرى تتمتع بالازدهار الاقتصادي.

وسواء كانت مركزًا اقتصاديًا أو موطنًا للنخبة الغنية، رصد موقع "ورلد أطلس" قائمة بأغنى المدن على مر التاريخ.