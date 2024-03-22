نيودلهي: استهداف ميليشيا الحوثي لسفن البحر الأحمر ينذر بمخاطر التضخم

قالت الحكومة الهندية إن الاضطرابات في البحر الأحمر جراء هجمات ميليشيا الحوثي، تنذر بمخاطر على التضخم والنمو الاقتصادي في الهند بسبب ما يترتب عليها من ارتفاع لأسعار النفط، وهو ما يسلط الضوء على الحاجة إلى تنويع طرق التجارة.

ويمر نحو 80% من حركة تجارة البضائع الهندية مع أوروبا، وهو ما يشمل منتجات رئيسة مثل النفط الخام وقطع غيار السيارات والكيماويات والمنسوجات، عبر طريق البحر الأحمر، حيث تجبر هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة تشنها ميليشيا الحوثي اليمنية العديد من شركات الشحن على تغيير مسار السفن من قناة السويس إلى طريق رأس الرجاء الصالح حول الطرف الجنوبي لأفريقيا، وفقا لـ"رويترز".

وقالت وزارة المالية الهندية في مراجعتها الاقتصادية الشهرية، إن مزيجا من ارتفاع تكاليف الشحن والعلاوات على التأمين وطول فترات العبور يمكن أن يجعل السلع المستوردة "أكثر تكلفة بكثير".