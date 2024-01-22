تقرير: 2024 عام الانكماش في الصين

قال تقرير إخباري، إن 2024 سيكون عام انكماش الصين اقتصاديا بشكل لا يصدق.

وأضاف التقرير، الذي نشره موقع "بزنس إنسايدر"، أن بكين صارت أمام مواجهة عملية إعادة هيكلة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن ما تفعله أو ما تفشل في القيام به سيترك أثره عالمياً وسيحدد مسار البشرية لعقود.

ورأى الموقع أن ذلك يشكل علامة على أن "النموذج الاقتصادي الصيني" قد نفد بالفعل وأن "عملية إعادة الهيكلة المؤلمة" باتت ملحة.

وأضاف أنه لطالما تم التعامل مع نمو الصين على أنه أمر لا مفر منه لعقود من الزمن حيث كان كل شيء يتعاظم فيها بما في ذلك نفوذها الثقافي، وطموحها الجيوسياسي، وحتى تعداد سكانها.

وتابع: "بدا وأن نمو الصين سيستمر حتى يتم إعادة تشكيل العالم على صورة الصين نفسها، لقد كان أساس هذا الصعود العنيد هو اقتصاد الصين المزدهر، الذي سمح لبكين بتركيز قوتها في مجالات أخرى".

لكن في المقابل، شدد على أن اقتصاد الصين بدأ يذبل الآن، ومعه بدأ يتقلص حجم المستقبل الذي كانت تطمح بكين للوصول إليه.