النفط يهبط أكثر من 1% بعد انسحاب أنغولا من أوبك

هبطت أسعار النفط يوم الخميس دولارا واحدا تقريبا بعد إعلان أنغولا أنها ستنسحب من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)؛ وهو ما أثار تساؤلات حول جهود مجموعة المنتجين لدعم الأسعار من خلال تقليص الإمدادات العالمية.

وبحلول الساعة 1720 بتوقيت غرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام برنت 94 سنتا، بما يعادل 1.18%، إلى 78.76 دولار للبرميل، في حين تراجع خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 96 سنتا، بما يعادل 1.29%، إلى 73.26 دولار.

وانخفض كلا الخامين في وقت سابق من الجلسة بأكثر من دولار بفعل أنباء عن خطط أنغولا لترك أوبك.

وقال ديامانتينو أزفيدو وزير النفط الأنغولي، إن عضوية بلاده في أوبك لا تخدم مصالحها. وتحشد أوبك، بقيادة السعودية، في الأشهر القليلة الماضية الدعم لزيادة خفض الإنتاج ومنح دفعة لأسعار النفط.