ليبيا.. "رفع الدعم عن الوقود" يشعل غضبا واسعا

غير أنه بعد غضب شعبي وانتقادات سياسية، قال الدبيبة في بيان إن "إقرار أي إجراءات مشروط بقبول الناس، وأن يكون مردودها المالي مباشرًا في جيب المواطنين".

وأضاف: "لذلك اطمئنوا، فالنقاشات المجتمعية ومع ذوي الاختصاص بشأن مسألة دعم الوقود وبدائله مستمرة، لنصل إلى صيغة تضمن حق المواطن من الدعم، بعيدًا عن مصالح المهربين (للوقود) وحلفائهم".

ولا توجد أرقام حقيقية، بحسب مراقبين، يمكن من خلالها معرفة حجم الدعم الحقيقي للمحروقات. وتستورد ليبيا نحو 75% من المحروقات، وفقًا لوزير النفط بالحكومة المؤقتة محمد عون.

وفي العام 2022، استوردت البلاد وقودًا بقيمة 8.83 مليار دولار تم استبدالها بما يوازيها من النفط الخام، بحسب تقرير لديوان المحاسبة الليبي في أكتوبر 2023.

انعدام السيطرة

وعن التحديات التي تواجه تطبيق القرار قال أستاذ الاقتصاد أمجد القندولي، إن "عدم وجود حكومة موحدة وانعدام سيطرة الحكومتين على كامل التراب الليبي، سيكون أحد أبرز التحديات التي قد تواجه قرار رفع الدعم عن المحروقات".

وأضاف القندولي: "هناك تحديات أخرى تكمن في عدم وجود بدائل للمواصلات الخاصة، بمعنى أنه لا يوجد لدينا وسائل نقل جماعي مثل البواخر، والقطارات، والحافلات الجماعية".

وأوضح أن "جميع الليبيين يعتمدون على سيارتهم الخاصة، سواء في حركة الأفراد أو نقل البضائع".

أما الغضب الشعبي الذي ظهر، مؤخرًا، فأرجعه القندولي إلى "عدم وضوح رؤية الحكومة في برنامج رفع الدعم، فالخطة غير مدروسة".

وتابع: "لم يُوكل الأمر إلى أهل الاختصاص، مثل وزارة الاقتصاد والمؤسسة الوطنية للنفط، ووزارة المالية، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات الليبية والفنيين والمهنيين في هذا المجال. يجب أن يسبق هذا القرار اجتماعات وورش عمل مكثفة برعاية الحكومة".