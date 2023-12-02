ارتفاع الصادرات يقلص العجز التجاري في تركيا بـ32.6 %

أظهرت بيانات وزارة التجارة التركية، اليوم السبت، أن العجز التجاري في البلاد تقلص 32.6 بالمئة على أساس سنوي إلى 5.92 مليار دولار في نوفمبر.

وقال وزير التجارة عمر بولات، في مؤتمر صحفي للإعلان عن البيانات إن الصادرات ارتفعت 5.2 بالمئة إلى 23.01 مليار دولار في نوفمبر، بينما تراجعت الواردات 5.6 بالمئة إلى 28.93 مليار دولار.

وتسعى تركيا لزيادة صادراتها إلى 265 مليار دولار خلال العام الجاري، وإلى 285 مليار دولار سنة 2024، على أن تتجاوز الصادرات 400 مليار دولار في 2028.