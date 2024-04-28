اقتصاد
الإمارات.. مطار آل مكتوم الدولي "الأكبر في العالم"
اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم، تصاميم مبنى المسافرين الجديد في مطار آل مكتوم الدولي، وأمر بالبدء الفوري بتشييد المبنى بتكلفة 128 مليار درهم (34.85 مليار دولار) وذلك ضمن استراتيجية مؤسسة الطيران بدبي.
وقال في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي، إن مطار آل مكتوم الدولي سيكون الأكبر في العالم بطاقة استيعابية نهائية تصل إلى 260 مليون مسافر.
وأضاف أنه سيكون خمسة أضعاف مطار دبي الدولي الحالي، وسيتم نقل جميع عمليات مطار دبي الدولي إليه خلال السنوات القادمة.
وتابع أن المطار سيضم 400 بوابة للطائرات، وخمسة مدارج متوازية، وسيستخدم تقنيات جديدة للمرة الأولى في قطاع الطيران.