الإمارات.. مطار آل مكتوم الدولي "الأكبر في العالم"

اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم، تصاميم مبنى المسافرين الجديد في مطار آل مكتوم الدولي، وأمر بالبدء الفوري بتشييد المبنى بتكلفة 128 مليار درهم (34.85 مليار دولار) وذلك ضمن استراتيجية مؤسسة الطيران بدبي.