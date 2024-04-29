صحيفة: تراجع السياحة العلاجية في إيران
أظهر تقرير صحفي أن إيران باتت تخسر عنصرًا مهمًّا في دخلها الاقتصادي يتمثل في السياحة العلاجية.
وكشفت صحيفة "فرهيختكان" الإيرانية، الاثنين، أن السياحة العلاجية تغادر البلاد، مشيرة أن العراقيين في مقدمة المغادرين.
وذكرت الصحيفة: "يجب ألا نخدع أنفسنا بإحصائيات معاملة اللاجئين الأفغان في إيران على أنهم سائحون صحيون"، مضيفة أن "السياحة العلاجية تغادر إيران، والعراقيون لم يعودوا يأتون".
ورأت الصحيفة أن "الظروف الثقافية والاجتماعية في إيران تمنع السياح العلاجيين من السفر إلى إيران، لكن الحقيقة المرة هي أنه حتى العراقيون المتدينون يحولون طريقهم من مشهد وطهران إلى مسقط".
وتساءلت: "كيف حدث هذا بينما يؤكد المسؤولون في وزارة الصحة باستمرار على جذب السياح الصحيين؟".
وأضافت: "للأسف، فإن بعض الجمعيات الطبية المتخصصة تنوي خلق احتكار خاص للأنشطة الطبية، وخاصة في مجال التجميل، متخفية وراء ستار العمل الخيري والاهتمام بصحة الناس".
ووصفت الصحيفة المقربة من معسكر التيار الأصولي المتشدد القائمين على السياحة الصحية بـ"الأغبياء".
وقالت إن "انحياز السلطات ووسائل الإعلام للطاقم الطبي والأطباء والممرضين هو أحد الأسباب التي تهدد السياحة الصحية".
وأضافت: "بحسب الدراسات الإحصائية، أصبح الممرضون، الذين يشكلون إحدى الركائز المهمة للسياحة العلاجية، هم قادة مغادرة البلاد، إلى جانب الأطباء، خلال السنوات القليلة الماضية".
ودعت الصحيفة في ختام تقريرها السلطات المختصة إلى "إعطاء الأولوية للتخطيط العاجل للسياحة والسياحة الصحية حتى لا تتخلف إيران عن القدرة على أن تصبح مركزًا صحيًّا".
وفي فبراير/شباط الماضي، قال وزير الصحة الإيراني بهرام عين اللهي، إن غالبية السياح العلاجيين يأتون من دول مثل العراق وأفغانستان.
وكشف أن "مليار دولار من العملات الأجنبية تدخل البلاد كل عام من خلال السياحة العلاجية".
وأضاف: "عندما بدأت الحكومة كان هناك 130 مركزًا فقط لديها تراخيص سياحة صحية، أما الآن فقد وصل هذا العدد إلى 280 مركزًا".
وبين أنه "نظرًا لأن إيران تتمتع بأقوى قطاع صحي في المنطقة، فإن الأشخاص من الدول المجاورة يميلون إلى زيارة بلدنا لتلقي العلاج".
وقال الوزير: لدينا اليوم أكبر عدد من الإحالات من دول مثل العراق وأفغانستان، وقد زار البلاد مليون و200 ألف سائح صحي من 64 جنسية مختلفة العام الماضي".
وذكر أن عددًا من الدول، مثل: العراق وأفغانستان وباكستان وعمان والبحرين وأرمينيا وطاجيكستان ودول الخليج العربي، لديها أكبر عدد من الزيارات إلى البلاد من أجل السياحة الصحية.
ويأتي تقرير الصحيفة مناقضًا لهذه التصريحات، بالإشارة إلى أن البلاد تشهد تراجعًا حادًّا في الزائرين بغرض السياحة العلاجية.