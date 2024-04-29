صحيفة: تراجع السياحة العلاجية في إيران

أظهر تقرير صحفي أن إيران باتت تخسر عنصرًا مهمًّا في دخلها الاقتصادي يتمثل في السياحة العلاجية.

وكشفت صحيفة "فرهيختكان" الإيرانية، الاثنين، أن السياحة العلاجية تغادر البلاد، مشيرة أن العراقيين في مقدمة المغادرين.

وذكرت الصحيفة: "يجب ألا نخدع أنفسنا بإحصائيات معاملة اللاجئين الأفغان في إيران على أنهم سائحون صحيون"، مضيفة أن "السياحة العلاجية تغادر إيران، والعراقيون لم يعودوا يأتون".

ورأت الصحيفة أن "الظروف الثقافية والاجتماعية في إيران تمنع السياح العلاجيين من السفر إلى إيران، لكن الحقيقة المرة هي أنه حتى العراقيون المتدينون يحولون طريقهم من مشهد وطهران إلى مسقط".

وتساءلت: "كيف حدث هذا بينما يؤكد المسؤولون في وزارة الصحة باستمرار على جذب السياح الصحيين؟".

وأضافت: "للأسف، فإن بعض الجمعيات الطبية المتخصصة تنوي خلق احتكار خاص للأنشطة الطبية، وخاصة في مجال التجميل، متخفية وراء ستار العمل الخيري والاهتمام بصحة الناس".