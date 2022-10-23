السيسي : مصر كانت ستدخل أزمة كهرباء لولا حقل ظهر



قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إن التنقيب عن الغاز لم يكن ليتم لولا ترسيم الحدود مع قبرص واليونان والمملكة العربية السعودية.

وأضاف خلال كلمته، في الجلسة الافتتاحية من فعاليات المؤتمر الاقتصادي، اليوم الأحد، أنه لولا اكتشاف حقل غاز ظهر، لم تكن لتحل أزمة قطاع الكهرباء، متابعًا "ده فضل ربنا.. لولا حقل ظهر كانت مصر هتبقى مطفية، لم نكن نمتلك أي موارد لشراء الغاز وإدارة المحطات".

وأشار إلى تعرض الدولة للنقد بسبب اتفاقيات ترسيم الحدود، مؤكدًا أن شركات التنقيب لم تكن لتعمل لولا ترسيم الحدود البحرية.

وأكد الرئيس المصري أنه تفاوض بنفسه مع شركة إيني الإيطالية، مسؤولة التقيب عن الغاز الطبيعي، مضيفًا "قلت لهم أي مشكلة داخلية هنحلها.. هذا العنوان خلفه 25 ألف ساعة عمل مني أنا والدولة".

من جانبه قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن مصر تحتل المركز الخامس إقليميا في إنتاج الغاز الطبيعي بحجم 58 مليار متر مكعب.

وأضاف، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقتصادي، أنه في 2015 تم توقيع اتفاقيات مع بعض الشركات للتنقيب عن الغاز.

وأشار إلى أنه من خلال الإرادة المصرية تم اكتشاف حقل ظهر، وكان مخططا أن يدخل الخدمة خلال خمس سنوات، لكن القيادة أصرت على دخوله الخدمة في أقرب وقت وبالتحديد في غضون 18 شهرًا فتم ضخ استثمارات لتحقيق ذلك.

وأضاف "إحنا بنبني دولة.. إحنا مش بنشتغل بالمسكنات.. وحجم الجهد اللي اتعمل سيعيد مصر لمصاف الدول التي نستحق أن نكون بينها".

ملف الإسكان

وذكر أن ملف الإسكان المصري شهد تطورًا ملحوظا، لافتًا إلى أن المدن الجديدة باتت تضم 12 مليون مواطن، متابعًا " ننشئ 30 مدينة جديدة بطراز ذكي، وعالجنا أزمات العشوائيات والمناطق غير الآمنة، ونتطلع لبناء مليون وحدة".

وأوضح أن العشوائيات كانت تظهر في الأفلام كـ"وصمة عار"، متابعًا "تم تنفيذ مساكن لمحدودي الدخل، بمستويات راقية".

وتطرق رئيس الوزراء المصري إلى أن تكلفة الازدحام المروري بالقاهرة عام 2014 كانت 8 مليارات دولار، ومتوقع أن تصل إلى 80 مليار دولار في 2030.

وذكر أنه "لولا إنشاء شبكة الطرق في القاهرة الكبرى لتحولت مصر إلى جراج كبير".

ولفت إلى إنشاء 17 ألف كيلومتر طرق على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أنه كان من الصعب للغاية سير العمل في هذه المنظومة في ظل العمل داخل الكتل السكانية.