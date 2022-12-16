"محصول استراتيجي".. تحديات زراعة الشعير في شمال سوريا‎‎

وكان المزارعون يتوجهون إلى زراعة الشعير المروي والبعلي لعدم احتياجه لكميات كبيرة من المياه بالإضافة لتحمله العطش أكثر من محصول القمح.

وتجاوزت المساحات المزروعة بالشعير قبل عامين، 365 ألف هكتار في محافظة الحسكة السورية.

عبدالوهاب أسعد وهو من فلاحي ريف الحسكة الجنوبي أشار في حديث لـ" إرم نيوز" إلى أنه "لم تعد زراعة الشعير مجدية للمزارعين وسط عدم حصولهم على الدعم من لجان الزراعة وعدم قدرتهم المادية على شراء مستلزمات الإنتاج الضرورية وخاصة البذار من السوق السوداء".

وأضاف أسعد أن "المزارعين يعانون أيضا من صعوبات في تأمين وقود المازوت (الديزل) لتشغيل محركاتهم المائية والجرارات للحراثة وزراعة البذار".

ولفت إلى أن "غياب الدعم عن الفلاحين يعتبر معوقاً كبيراً، في ظل الظروف البيئية والاقتصادية التي تمر بها المنطقة، خاصة أن معظم السكان يعتمدون في معيشتهم على الزراعة إلى جانب تربية المواشي".

وأوضح: "بات الفلاح يستدين المستلزمات والبذار لعدم وجود الدعم، ليسدد تكاليفها في موسم الحصاد بعد بيع محصوله".