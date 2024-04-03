بيتكوين تحقق أفضل أداء منذ إطلاقها عام 2008

عاشت أسواق العملات المشفرة بصدارة بيتكوين خلال الربع الأول 2024، واحدا من أفضل الفصول أداء منذ إطلاقها عام 2008، مدفوعة باستعادة الثقة بسوق الكريبتو عالميا.

في نهاية 2023، بلغ سعر وحدة بيتكوين قرابة 42 ألف دولار، لكن مع نهاية الربع الأول 2024، صعد سعر الوحدة ليستقر عند قرابة 72 ألف دولار للوحدة الواحدة، بزيادة بلغت 71.5 بالمئة، وفق وكالة أناضول.

وسعر 72 ألف دولار، هو أعلى قمة تاريخية لوحدة بتكوين متجاوزة القمة المسجلة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 البالغة 68.7 ألف دولار أمريكي، بحسب البيانات التاريخية للعملة.

يأتي هذا الارتفاع، مع موافقات طرح صناديق التداول للعملات المشفرة في السوق الأمريكية، وإعادة تنظيم السوق، من خلال اعتقالات رؤساء منصات مثل سام بانكمان فرايد مؤسس منصة FTX، وإغلاقات لمنصات اتهمت بالفساد.

وارتفع سوق العملات المشفرة العالمي 61.21 بالمئة إلى 2.66 تريليون دولار في الربع الأول 2024، وهي زيادة غير مسجلة في أي من قطاعات الاستثمار العالمية (الذهب، أسواق المال، العملات، الاستثمار المباشر). كذلك، ارتفع حجم تداول العملات المشفرة 36.01 بالمئة من 47.76 مليار دولار في الأول من يناير/ كانون الثاني 2024، إلى 64.96 مليار دولار في 31 مارس/ آذار الماضي.

واستمرت بيتكوين، وهي أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، في إظهار مسارها التصاعدي في الأداء والنمو، وأصبحت ثامن الأصول الأكثر قيمة في العالم من حيث القيمة السوقية البالغة 1.414 تريليون دولار.

في 14 مارس 2024، وصلت عملة بيتكوين إلى أعلى مستوى جديد لها على الإطلاق، حيث أغلقت عند 73,097 دولارا؛ وارتفعت قيمتها من 51.88 بالمئة نهاية 2023 إلى 53.65 بالمئة في 31 مارس الماضي، من إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة.

كذلك، ارتفع عدد المالكين لعملة بيتكوين، أكثر من أي داخلين جدد لقطاعات الاستثمار المختلفة، حيث ارتفع عدد المالكين 1.1 بالمئة من 52.61 مليون إلى 53.21 مليون.