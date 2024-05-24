وول ستريت تفتح مرتفعة بعد هبوطها الجلسة السابقة بسبب التضخم

فتحت المؤشرات الرئيسة في وول ستريت على ارتفاع، اليوم الجمعة؛ لتتعافى بعد إغلاقها منخفضة في الجلسة السابقة بسبب إشارات إلى استمرار ارتفاع التضخم، وهو ما أعاد حالة من الحذر بشأن السياسة النقدية قبل عطلة طويلة.

وبحسب وكالة "رويترز" فقد صعد المؤشر داو جونز الصناعي 23.97 نقطة بما يعادل 0.06 % إلى 39089.23 نقطة.