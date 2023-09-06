"وول ستريت" تفتح على تراجع مع تجدد مخاوف التضخم

فتحت المؤشرات الرئيسية في بورصة "وول ستريت" على انخفاض، الأربعاء، إذ أبقت المخاوف بشأن التضخم المستمر المستثمرين في حالة قلق.

يأتي ذلك، قبيل صدور بيانات رئيسية، منها تقرير مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عن الاقتصاد المحلي، والذي قد يساعد في تحديد مسار الفائدة.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 30.29 نقطة أو 0.09%، عند الفتح إلى 34611.68 نقطة.

فيما انخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 6.48 نقطة، أو 0.14%، إلى 4490.35 نقطة.

وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 32.14 نقطة، أو 0.23%، إلى 13988.81 نقطة.