وزير سعودي يعقد رقماً قياسياً من الاجتماعات
ينهمك الوفد السعودي، رفيع المستوى، المشارك في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس السويسري، لكن أحد الوزراء السعوديين يتجه لتسجيل رقم قياسي بعقد أكثر من 60 اجتماعًا خلال أيام المؤتمر.
وتعدّ السعودية من أبرز المشاركين في المنتدى، الذي جاء تحت شعار "تعزيز الثقة"، على مدار 5 أيام يسعى فيه وفد المملكة لاستقطاب استثمارات وشراكات اقتصادية جديدة تدعم خططها الطموحة لتنويع مصادر الدخل.
وقالت قناة "الإخبارية" الرسمية، إن أحد الوزراء السعوديين المشاركين في منتدى دافوس تتجاوز اجتماعاته، خلال أيام المؤتمر، 60 اجتماعًا، بمعدل يفوق 10 اجتماعات كل يوم.
وأضافت القناة الحكومية أن باقي الوزراء ينخرطون في اجتماعات عديدة أخرى سواء في مقر انعقاد المنتدى أو في البيت السعودي، وهو مقر يجمع الوفد السعودي بالكامل.
وإلى جانب الجلسات التي يشارك فيها أعضاء وفد المملكة بشكل منفرد، وأمام حضور قادة ومسؤولين ورجال أعمال، يتابع المسؤولون السعوديون في البيت السعودي لقاءاتهم بعدد كبير من الرؤساء التنفيذيين لشركات عالمية عبر لقاءات ثنائية.
وتوقعت القناة أن تشهد المملكة، بعد انتهاء المنتدى الإعلان، عددًا كبيرًا من الاتفاقات والاستثمارات الجديدة في المملكة كنتيجة لذلك النشاط للوفد السعودي.
ويسلّط الوفد السعودي في المنتدى، الضوء على التقدم الذي تم إنجازه في إطار رؤية السعودية 2030، ومسيرة التحول والتنمية التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات، والفرص الاستثمارية المتاحة في العديد من القطاعات، والتي تستهدف الوصول إلى اقتصاد مزدهر، ومتنوع، ومنفتح على فرص التعاون المشترك.