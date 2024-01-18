وزير سعودي يعقد رقماً قياسياً من الاجتماعات

ينهمك الوفد السعودي، رفيع المستوى، المشارك في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس السويسري، لكن أحد الوزراء السعوديين يتجه لتسجيل رقم قياسي بعقد أكثر من 60 اجتماعًا خلال أيام المؤتمر.

وتعدّ السعودية من أبرز المشاركين في المنتدى، الذي جاء تحت شعار "تعزيز الثقة"، على مدار 5 أيام يسعى فيه وفد المملكة لاستقطاب استثمارات وشراكات اقتصادية جديدة تدعم خططها الطموحة لتنويع مصادر الدخل.

وقالت قناة "الإخبارية" الرسمية، إن أحد الوزراء السعوديين المشاركين في منتدى دافوس تتجاوز اجتماعاته، خلال أيام المؤتمر، 60 اجتماعًا، بمعدل يفوق 10 اجتماعات كل يوم.

وأضافت القناة الحكومية أن باقي الوزراء ينخرطون في اجتماعات عديدة أخرى سواء في مقر انعقاد المنتدى أو في البيت السعودي، وهو مقر يجمع الوفد السعودي بالكامل.