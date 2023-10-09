أسهم أوروبا تفتح على انخفاض بتأثير أحداث الشرق الأوسط

فتحت معظم أسواق الأسهم الأوروبية على انخفاض اليوم الإثنين؛ إذ أدت الاشتباكات الدائرة في الشرق الأوسط إلى الاندفاع نحو أصول الملاذ الآمن مثل السندات والذهب كما ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3%.

وهبط مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2% بحلول الساعة 0710 بتوقيت غرينتش، وسَجلت أسهم قطاعي الكيماويات والسفر والترفيه أكبر الخسائر.

وعزف المستثمرون على مستوى العالم عن المخاطرة وسط الاشتباكات العسكرية بين إسرائيل وحركة (حماس) التي فاقمت من حالة الغموض السياسي في الشرق الأوسط، وأثارت المخاوف بشأن إمدادات النفط.

وقفز مؤشر قطاع الطاقة 2.2% مع ارتفاع أسعار النفط 3% لتسجل أكثر من 85 دولارًا للبرميل، مما أبقى السوق الأوسع تحت ضغط بسبب المخاوف من ارتفاع التضخم.

وتراوحت مكاسب أسهم شركات الصناعات الدفاعية الأوروبية مثل شركة ساب السويدية وليوناردو الإيطالية وراينميتال الألمانية بين 4.7 و7.2% على خلفية احتمالات باستمرار الصراع العسكري لفترة طويلة.

وهبطت أسهم شركات الطيران، بما في ذلك آي.إيه.جي مالكة الخطوط الجوية البريطانية (بريتيش إيروايز) وإير فرانس كيه.إل.إم ولوفتهانزا، بما بين 2.7 و4.8% بسبب المخاوف من ارتفاع تكاليف الوقود.