ليبيا.. قراصنة إنترنت يبتزون شركة نفط بـ50 مليون دولار

هدد قراصنة إنترنت بنشر بيانات سرية لشركة ليبية متخصصة في مجال النفط والغاز، في حال عدم حصولهم على 50 مليون دولار.

وكشفت شركة الطاقة الإيطالية "إيني"، اليوم الخميس، أن الشركة الليبية مليتة للنفط والغاز، المملوكة لها كانت ضحية لقرصنة إلكترونية، بحسب وكالة "نوفا".

ونقلت الوكالة عن متحدث باسم الشركة أن مجموعة قراصنة تدعى "RansomHub" طلبت 50 مليون دولار، مقابل عدم نشر تيرابايت واحد من البيانات.

وأكد المتحدث أن الحادثة لم تؤثر على الإنتاج والأنشطة التشغيلية بشكل عام، وقال إن الأضرار اقتصرت على مليتة أي قسم تابع لإيني.

وأكد أن العمل جار لاستعادة أنظمة تكنولوجيا المعلومات المتضررة تدريجيا.