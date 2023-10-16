لافروف: مبادرة الحزام والطريق ضرورية للتعاون في أوراسيا

وقال لافروف بعد اجتماع مع نظيره الصيني وانغ يي في بكين، "نعتبر هذه الحركة وهذا المشروع جزءا مهما من تعزيز التعاون على أساس المساواة والمنفعة المشتركة في جميع أنحاء القارة الأوراسية".

وأضاف لافروف أن الرئيس فلاديمير بوتين سيناقش جميع جوانب التعاون الثنائي مع نظيره الصيني شي جين بينغ خلال زيارته المقررة إلى بكين هذا الأسبوع.