مسؤول أمريكي: العملات المشفرة عليها الالتزام بالقوانين

ولفتت الشبكة، في تقرير أمس الأربعاء، إلى أن السيناتور إليزابيث وارن دعت اللجنة في الشهر الماضي إلى أن تحسين عملها في أعقاب فشل FTX، بدعوى أن اللجنة "تخلفت عن الركب" في صناعة العملات المشفرة.

وقال رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات، إن شركات العملات المشفرة يجب أن تكون مسؤولة عن الامتثال للقواعد الحالية.

وأضاف غينسلر: "قد نفكر فيها على أنها كازينوهات يبحث فيها جمهور المستثمرين عن مستقبل أفضل.. ونظرا لأن معظم هذه الرموز الاستثمارية هي عبارة عن أوراق مالية، فهذا يعني أن الكازينوهات يجب أن تمتثل لقوانيننا التي تم اختبارها عبر الزمن".

وتابع المسؤول: "لقد اتخذنا إجراءات ضد منصات إقراض العملات المشفرة، وسنستمر في كوننا منظما قويا للأوراق المالية (..) اللجنة ستتخذ المزيد من إجراءات الإنفاذ إذا لم تمتثل بورصات العملات المشفرة للقاوانين".