مسؤول أمريكي: العملات المشفرة عليها الالتزام بالقوانين
رفض رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، غاري غينسلر، الانتقادات الأخيرة بأن اللجنة فشلت في فرض قواعد تمنع المخالفات من قبل شركات العملات المشفرة، مثل التداول غير القانوني الذي أدى إلى انهيار شركة العملات المشفرة العملاقة FTX.
وأوضح غينسلر في تصريحات نشرتها شبكة "سي أن بي سي" الأمريكية، أن لجنة الأوراق المالية والبورصات تعاملت مع أكثر من 100 قضية تنفيذية في مجال التشفير.
ولفتت الشبكة، في تقرير أمس الأربعاء، إلى أن السيناتور إليزابيث وارن دعت اللجنة في الشهر الماضي إلى أن تحسين عملها في أعقاب فشل FTX، بدعوى أن اللجنة "تخلفت عن الركب" في صناعة العملات المشفرة.
وقال رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات، إن شركات العملات المشفرة يجب أن تكون مسؤولة عن الامتثال للقواعد الحالية.
وأضاف غينسلر: "قد نفكر فيها على أنها كازينوهات يبحث فيها جمهور المستثمرين عن مستقبل أفضل.. ونظرا لأن معظم هذه الرموز الاستثمارية هي عبارة عن أوراق مالية، فهذا يعني أن الكازينوهات يجب أن تمتثل لقوانيننا التي تم اختبارها عبر الزمن".
وتابع المسؤول: "لقد اتخذنا إجراءات ضد منصات إقراض العملات المشفرة، وسنستمر في كوننا منظما قويا للأوراق المالية (..) اللجنة ستتخذ المزيد من إجراءات الإنفاذ إذا لم تمتثل بورصات العملات المشفرة للقاوانين".