اختراق بورصة "بينانس" للعملات المشفرة وسرقة 100 مليون دولار

ووفق ما ذكرته "بلومبيرغ" نقلا عن متحدث باسم بورصة "بينانس"، فإنه تم بالفعل تجميد ما لا يقل عن 7 ملايين دولار من الأموال المسروقة حتى الآن.

وأشارت الوكالة الاقتصادية الأمريكية إلى أنه قبل ساعتين من تغريدة الرئيس التنفيذي، كتب موقع البورصة على شبكة "تويتر" قائلًا إن الموقع تحت الصيانة و"نعتذر عن الإزعاج".

وأضاف الموقع: "سنعلق جميع عمليات الإيداع والسحب عبر سلسلة بينانس مؤقتًا حتى تكون هناك تحديثات أخرى".