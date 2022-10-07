اختراق بورصة "بينانس" للعملات المشفرة وسرقة 100 مليون دولار
تعرضت بورصة "بينانس"، أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم، للاختراق وسرقة ما يقرب من 100 مليون دولار من عملة "بينانس" الرقمية، وفقا لما أوردته وسائل إعلام غربية.
ونقل موقعا "إنسايدر" ووكالة "بلومبيرغ" الأمريكيين عن الرئيس التنفيذي للبورصة تشانغ بنغ جاو قوله، إن "المشكلة تم احتواؤها، وإن على المستثمرين عدم القلق".
وأضاف "بنغ جاو" في تغريدة على "تويتر"، اليوم الجمعة: "تم احتواء المشكلة الآن.. أموالكم في أمان.. نعتذر عن الإزعاج، وسنقدم المزيد من الإيضاحات وفقًا لذلك"، مشيرًا إلى أن "تأثير الاختراق يقدر بحوالي 100 مليون دولار بعملة "بينانس".
ووفق ما ذكرته "بلومبيرغ" نقلا عن متحدث باسم بورصة "بينانس"، فإنه تم بالفعل تجميد ما لا يقل عن 7 ملايين دولار من الأموال المسروقة حتى الآن.
وأشارت الوكالة الاقتصادية الأمريكية إلى أنه قبل ساعتين من تغريدة الرئيس التنفيذي، كتب موقع البورصة على شبكة "تويتر" قائلًا إن الموقع تحت الصيانة و"نعتذر عن الإزعاج".
وأضاف الموقع: "سنعلق جميع عمليات الإيداع والسحب عبر سلسلة بينانس مؤقتًا حتى تكون هناك تحديثات أخرى".
ووفقًا للوكالة، تمت سرقة حوالي ملياري دولار في هجمات العملات المشفرة منذ بداية العام الجاري، ونُفذت العديد من الهجمات من قبل مجموعات مرتبطة بكوريا الشمالية.
وقالت "بلومبيرغ": "بشكل عام تأثرت العملات المشفرة بشدة، من خلال الاختراقات وعمليات البيع التي محت حوالي 2 تريليون دولار من قيمة الأصول الرقمية".