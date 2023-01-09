ترقب لقوننة العملات المشفرة بالمغرب.. وآمال بالقضاء على السوق السوداء

وقُدر عدد المتعاملين بالعملات المشفرة في المغرب العام قبل الماضي، بأكثر من مليون شخص أي ما يعادل 3% من إجمالي سكان المغرب، حسب تقرير حديث من شركة "Triple A"، المتخصصة في مجال الدفع بالعملات الرقمية.

ويراهن خبراء اقتصاديون ومعنيون بالمجال، على القانون الجديد، في القضاء على السوق السوداء للعملات المشفرة في جميع أرجاء البلاد، بجانب توفير حماية للمتعاملين من عمليات النصب عند عمليات البيع أو الشراء.

هدوء وترقب

قال الخبير الاقتصادي المغربي رشيد أوراز، إن "تأخر تقنين سوق العملات المشفرة أضاع فرصا كبيرة على الاقتصاد المغربي وفتح الباب أمام الكثير من المعاملات غير الشرعية التي تضر بالأمن القومي للبلاد، مثل: تمويل الإرهاب، وغسيل الأموال".

وأضاف أوراز لـ"إرم نيوز"، أن "جميع المعطيات تؤكد تنامي السوق خلال السنوات الماضية، لاعتبارات كثيرة أبرزها أنها باتت ملاذًا الشباب لاستثمار أموالهم، إلى جانب المكاسب التي حققتها".

وعزا أوراز، الهدوء الذي يخيم على سوق العملات المشفرة حاليًّا، إلى "مخاوف المتعاملين من اتخاذ الحكومة أي إجراءات قانونية ضدهم قد تحرمهم من تقنين أوضاعهم فور صدور القانون، نظرًا لأن أغلب المعاملات تتم بشكل غير شرعي".

وتشير وكالة "المغرب العربي" الرسمية للأنباء، أن فئة الشباب ما بين 20 و30 سنة هي التي تسيطر على مجال العملات المشفرة في البلاد وفق دراسة أعدها "مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد".