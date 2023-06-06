دعوى أمريكية على "بينانس" أكبر منصة للعملات الرقمية
رفعت هيئة الرقابة على السوق المالية الأمريكية، لجنة الأوراق المالية والبورصات، دعوى قضائية اليوم الإثنين على أكبر منصة لتبادل العملات الرقمية في العالم "بينانس" ورئيسها تشانغ بينغ زهاو للالتفاف على القوانين.
وفقا للوثيقة المرفوعة أمام محكمة فدرالية في واشنطن سمحت بينانس لمقيمين في الولايات المتحدة باستخدام منصتها، في حين إن الشركة غير مسجلة لدى السلطات الأمريكية.
وهذا هجوم جديد على منصة بينانس من طرف الهيئة الأمريكية لتنظيم المنتجات المالية "CFTC"، منذ نهاية شهر آذار/مارس لأسباب مماثلة.
وتسبب هذا النبأ في تراجع البيتكوين، العملة المشفرة الأكثر أهمية من حيث القيمة المتداولة (أكثر من 500 مليار دولار) بنسبة 2% تقريبا خلال دقائق.
أما بالنسبة لعملة "بينانس"، العملة المشفرة المرتبطة بمنصة "بينانس" والعملة الرقمية الرابعة بالتقييم العالمي، فقد فقدت أكثر من 5% من قيمتها في أقل من ساعة.
وكتب تشانغ بينغ زهاو على حسابه على موقع "تويتر": "فريقنا جاهز لضمان استقرار أنظمتنا بما في ذلك عمليات السحب والإيداع"، مؤكدًا "سنرد (على أمر الاستدعاء) بمجرد الاطلاع على الوثيقة".
وتأخذ هيئة الأوراق المالية والبورصات على منصة بينانس عدم تسجيلها أو عملاتها المشفرة مثل "بي ان بي" BNB أو منتجاتها المالية الأخرى في الولايات المتحدة.
وتؤكد الجهة المنظمة أنه خلافا لما تقدمت به بينانس علنا، فإن فرعها الأمريكي والأموال المودعة فيه من قبل العملاء كان يخضع لمراقبة الشركة الأم.
وأعلن غاري جينسلر رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات في بيان أن "تشانغ بانغ زهاو وكيانات تابعة لبينانس مسؤولة عن عمليات خداع وتضارب المصالح وانعدام الشفافية والتحايل المتعمد على القانون".
وأوضح: "لم يكن زهاو يعرف ومنصته القواعدَ فحسب، لكنه اختار تعمد التحايل عليها، ما يعرض العملاء والمستثمرين للخطر".
وتبنى جينسلر منذ أشهر نهجا عقابيا مع كبرى منصات العملات المشفرة غير المسجلة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات.
وفي غياب تصويت على إطار تنظيمي في الكونغرس، تتولى لجنة الأوراق المالية والبورصات تنظيم سوق العملات المشفرة، وهو ما تعترض عليه هيئة الرقابة على العملات الافتراضية (CFTC).