دعوى أمريكية على "بينانس" أكبر منصة للعملات الرقمية

رفعت هيئة الرقابة على السوق المالية الأمريكية، لجنة الأوراق المالية والبورصات، دعوى قضائية اليوم الإثنين على أكبر منصة لتبادل العملات الرقمية في العالم "بينانس" ورئيسها تشانغ بينغ زهاو للالتفاف على القوانين.

وفقا للوثيقة المرفوعة أمام محكمة فدرالية في واشنطن سمحت بينانس لمقيمين في الولايات المتحدة باستخدام منصتها، في حين إن الشركة غير مسجلة لدى السلطات الأمريكية.

وهذا هجوم جديد على منصة بينانس من طرف الهيئة الأمريكية لتنظيم المنتجات المالية "CFTC"، منذ نهاية شهر آذار/مارس لأسباب مماثلة.