"بتكوين" تهوي دون 40 ألف دولار

أنهت العملة المشفرة ”بتكوين“ جلسة التداول منخفضة 5.3% في أحدث التداولات يوم الإثنين إلى 39 ألفا و831.99 دولار منخفضة حوالي 2240 دولارا من مستوى إغلاقها السابق، حسب ”رويترز“.

وبتكوين، العملة الرقمية الأكبر والأشهر في العالم، منخفضة 17.3% من أعلى مستوى لها هذا العام البالغ 48 ألفا و234 دولارا الذي سجلته في 28 مارس/آذار.

وهبطت الإيثر، ثاني أكبر العملات الرقمية، 6.6% إلى 2991.51 دولار بانخفاض 210.86 دولار عن مستوى إغلاقها السابق.

ويوم الأحد، أعلنت سلسلة مطاعم الوجبات السريعة ”كي أف سي“ على حسابها الكندي، منذ أربع سنوات، أنها ستسمح باستخدام عملة ”بتكوين“ المشفرة كوسيلة لدفع ثمن وجباتها.

وأوضحت الشركة لوكالة فرانس برس، أن الحملة الإعلانية كانت مزحة لم تستمر سوى ساعة واحدة فقط، وأنها لم تتلق أي مدفوعات بالعملة المشفرة منذ ذلك الحين، لكن مقالات عبر الإنترنت تواصل تأكيد أن ”كي أف سي“، ”تقبل“ عملات بتكوين.

وعرضت شركات أخرى، مثل ”تيسلا“ و“ديل“، بيع منتجاتها بعملات ”بتكوين“ قبل التخلي بهدوء عن هذه المبادرات.

ومن المحتمل ألا يتم استخدام ”بتكوين“ مطلقا في عمليات الشراء اليومية، إذ إنها من الأصول المتقلبة بشكل خاص وكلفة صرفها باهظة، وتستهلك الكثير من الطاقة، وتستغرق معالجتها نصف ساعة على الأقل.

وقال خبير العملات المشفرة ومطورها في جنوب أفريقيا، أندريه كروني في مقابلة مع فرانس برس: ”لن يذهب أحد على الإطلاق إلى (كي أف سي) لشراء برغر دجاج وينتظر 30 دقيقة لدفع ثمنه“.

كذلك هناك الآلاف من العملات المشفرة الأخرى الأكثر استقرارا من عملة ”بيتكوين“ مع أوقات أقصر لإتمام الدفع.

ووفقا لموقع ”كوين ماركت كاب“ المتخصص، تبلغ القيمة الإجمالية لأصول العملة المشفرة أكثر من ألفي مليار دولار، نصفها من عملات ”بتكوين“.

ويبني المطورون مثل كروني بنية تحتية لتسهيل عمليات الدفع بالعملة الافتراضية، لكن تبنيها من الجمهور العام أمر بالغ الأهمية.

وتعتبر ”مايكروسوفت“ إحدى الشركات الكبرى التي تتقدم بحذر في مجال العملات المشفرة.

وتصر شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة على أن مساهميها لن يتعرضوا أبدا لتقلبات أسعار العملات الرقمية.

وقدمت شركتا ”بايبال“ و“آبل“ وعودا مماثلة.

ودخلت ”مايكروسوفت“ في شراكة مع ”باككت“، وهي خدمة تقوم بتحويل أصول العملة المشفرة إلى منتجات مختلفة، مثل بطاقات هدايا ”إكسبوكس“ أو إضافة رصيد إلى بطاقة دفع ”ستاربكس“.