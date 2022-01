صندوق النقد الدولي يحض السلفادور على إلغاء اعتماد "البيتكوين" عملة دفع رسمية

دعا صندوق النقد الدولي، أمس الثلاثاء، السلفادور إلى تغيير مسارها والتوقف عن اعتماد عملة ”البيتكوين“ الرقمية، وسيلة دفع رسمية، مشيرًا إلى ”المخاطر الكبيرة“ التي تشكلها العملة المشفرة، وفق ما أوردته وكالة ”فرانس برس“، اليوم الأربعاء.

وكانت الدولة الصغيرة في أمريكا الوسطى أول من شرع في أيلول/سبتمبر الماضي في تداول العملة المشفرة؛ ما سمح للمستهلكين باستخدامها في جميع تعاملاتهم إلى جانب الدولار الأمريكي.

ودعا مسؤولون في صندوق النقد حكومة رئيس السلفادور، نجيب ابو كيلة، إلى إعادة النظر في هذه الخطوة، بينما استخدم المجلس التنفيذي للصندوق الذي يتألف من ممثلين عن الحكومات الأعضاء وبينهم الولايات المتحدة، لغة أكثر حدة.

وحض المسؤولون سلطات السلفادور على تضييق نطاق قانون ”بيتكوين“ وإلغاء اعتبار العملة المشفرة وسيلة دفع رسمية، وفق بيان صادر عن صندوق النقد الدولي.

وشدد المسؤولون على أن هناك ”مخاطر كبيرة لاستخدام البيتكوين على الاستقرار المالي والنزاهة المالية وحماية المستهلك“ وإصدار السندات المدعومة من بيتكوين.

وحذر الصندوق من المستويات العالية لتقلبات سعر صرف العملة المشفرة.

وتم تداول عملة ”البيتكوين“ بسعر 37 ألف دولار الثلاثاء، بعد أن فقدت نحو نصف قيمتها مقارنة بالسعر القياسي الذي حققته في تشرين الثاني/نوفمبر عندما سجلت 67,734 دولار.

El Salvador just bought 410 #bitcoin for only 15 million dollars 🥳

Some guys are selling really cheap 🤷🏻‍♂️ https://t.co/vEUEzp5UdU

— Nayib Bukele 🇸🇻 (@nayibbukele) January 21, 2022