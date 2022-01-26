صندوق النقد الدولي يحض السلفادور على إلغاء اعتماد "البيتكوين" عملة دفع رسمية

دعا صندوق النقد الدولي، أمس الثلاثاء، السلفادور إلى تغيير مسارها والتوقف عن اعتماد عملة ”البيتكوين“ الرقمية، وسيلة دفع رسمية، مشيرًا إلى ”المخاطر الكبيرة“ التي تشكلها العملة المشفرة، وفق ما أوردته وكالة ”فرانس برس“، اليوم الأربعاء.

وكانت الدولة الصغيرة في أمريكا الوسطى أول من شرع في أيلول/سبتمبر الماضي في تداول العملة المشفرة؛ ما سمح للمستهلكين باستخدامها في جميع تعاملاتهم إلى جانب الدولار الأمريكي.

ودعا مسؤولون في صندوق النقد حكومة رئيس السلفادور، نجيب ابو كيلة، إلى إعادة النظر في هذه الخطوة، بينما استخدم المجلس التنفيذي للصندوق الذي يتألف من ممثلين عن الحكومات الأعضاء وبينهم الولايات المتحدة، لغة أكثر حدة.

وحض المسؤولون سلطات السلفادور على تضييق نطاق قانون ”بيتكوين“ وإلغاء اعتبار العملة المشفرة وسيلة دفع رسمية، وفق بيان صادر عن صندوق النقد الدولي.

وشدد المسؤولون على أن هناك ”مخاطر كبيرة لاستخدام البيتكوين على الاستقرار المالي والنزاهة المالية وحماية المستهلك“ وإصدار السندات المدعومة من بيتكوين.

وحذر الصندوق من المستويات العالية لتقلبات سعر صرف العملة المشفرة.

وتم تداول عملة ”البيتكوين“ بسعر 37 ألف دولار الثلاثاء، بعد أن فقدت نحو نصف قيمتها مقارنة بالسعر القياسي الذي حققته في تشرين الثاني/نوفمبر عندما سجلت 67,734 دولار.

Nope, I was wrong, didn’t miss it. El Salvador just bought 410 #bitcoin for only 15 million dollars 🥳 Some guys are selling really cheap 🤷🏻‍♂️ https://t.co/vEUEzp5UdU — Nayib Bukele 🇸🇻 (@nayibbukele) January 21, 2022

واستغل، الرئيس أبو كيلة، انخفاض سعر عملة ”البيتكوين“ لتعزيز أصول بلاده من العملة المشفرة.

وكتب رئيس السلفادور، ابو كيلة، في تغريدة له على ”تويتر“ قبل أيام ”بعض الأشخاص يبيعون بسعر رخيص جدّا“، مضيفا أن ”السلفادور اشترت 410 بيتكوين مقابل 15 مليون دولار“، وفقا لما نقلته وكالة ”بلومبرغ“ الاخبارية.

ووفقا لتغريدات للرئيس ابو كيلة، فإن السلفادور – التي اعتمدت بيتكوين كعملة قانونية إلى جانب الدولار الأمريكي اعتبارًا من الـ7 من أيلول/سبتمبر – اشترت ما لا يقل عن 1391 ”بيتكوين“ قبل يوم الجمعة الفائت.

ولم تشفع ”تغريدة“، الرئيس أبو كيلة، الأخيرة له، أو لسوق التشفير، إذ واصلت عملة ”بيتكوين“ التراجع بعد التغريدة، لتتداول دون 36 ألف دولار للمرة الأولى منذ تموز/ يوليو الماضي.

توقع رئيس السلفادور، قبل قرابة الشهر، أن يكون مستقبل عملة ”البيتكوين“ في 2022، مشرقا، إذ توقع أن ”يتضاعف سعر العملة الرقمية في 2022 ليصل إلى 100 ألف دولار“.