خبير: بتكوين تكتسح الذهب وقد تتضاعف قيمتها 100 مرة

قال الرئيس التنفيذي لشركة أبحاث مالية وتجارية أمريكية، إن عملة ”بتكوين“ تكتسح الذهب كأداة استثمار وقد تقفز قيمتها السوقية بنحو 100 مرة في المستقبل.

وأشار مايكل سايلور، الرئيس التنفيذي لشركة ”Microstrategy“، إلى أن ”شركته تمتلك حاليا أكثر من 114 ألف عملة بتكوين، وأنها ستواصل الاستثمار فيها“.

وفي مقابلة مع تلفزيون ”سي أن بي سي“ الأمريكي، أوردها موقع ”بتكوين نيوز“، يوم الأحد، سُئل سايلور عما إذا ”كان يعتقد أن العملة الرقمية الأشهر في العالم ستحل محل الذهب كأداة استثمار، أو أنها بصدد استبدال الذهب كمخزن للقيمة لمعظم المستثمرين“.

وأجاب سايلور، أن ”هناك أفضلية لبتكوين وهي سهولة النقل وتكلفة التخزين المنخفضة. من الواضح جدًا أن عملة البيتكوين تربح، والذهب يخسر“.

وأضاف الخبير الأمريكي، أن ”هذا الوضع سيستمر. من الواضح جدًا أن الذهب الرقمي سيحل محل الذهب الفعلي العقد الحالي“.

ولفت إلى أنه ”ليس قلقا من الإجراءات التنظيمية لسوق العملات المشفرة التي تقوم بها الولايات المتحدة ودول أخرى“.

واعتبر أن ”عملة بتكوين هي الملاذ الآمن الوحيد الأخلاقي والتقني والقانوني في نظام التشفير بأكمله“.

ورأى أن ”اللوائح التنظيمية التي تتم مناقشتها في واشنطن ضمن قانون البنية التحتية يمكن أن يكون لها تأثير على بعض العملات المشفرة والبورصات اللامركزية ومعظم حالات استخدام العملات المشفرة في السوق باستثناء بتكوين“.

وردا على سؤال عما إذا كانت ”البتكوين“، ستساوي مليون دولار في يوم من الأيام قال سايلور: ”دعونا نفترض أن البتكوين تتضاعف كل عام“.

وتابع: ”عندما نصل إلى هناك ستكون 5-7% من الاقتصاد العالمي. في تلك المرحلة من المحتمل أن يحل الدولار الأمريكي محل 150 عملة وربما لن يتبقى سوى 2 إلى 3 عملات بما فيها اليورو واليوان الصيني والدولار“.

وزاد: ”كل شيء آخر على الأرجح سوف يختفي“.

وقال سايلور إنه ”بعد ذلك ستكون عملة بيتكوين هي المؤشر النقدي العالمي إذا كنت تريد ببساطة الاحتفاظ بأموالك، ولا تريد التعبير عن معنويات ائتمانية، أو معنويات تتعلق بالأسهم أو بعض المشاعر المتعلقة بالممتلكات أو العقارات“.

وختم: ”اعتقد أن لا شيء يمكنه ايقاف البتكوين كملكية رقمية وقد تتضاعف قيمتها السوقية 100 مرة“.