سوق العملات المشفرة يقفز 300 مليار دولار في أسبوع

قفزت قيمة سوق العملات المشفرة بنحو 300 مليار دولار في أسبوع واحد، إثر الارتفاع الحاد في سعر عملة ”البيتكوين“، أكبر العملات الرقمية في العالم، وفق تقرير لصحيفة ”الإندبندنت“ البريطانية مساء أمس الأربعاء.

وأشارت الصحيفة، إلى أن ”القيمة السوقية للعملات المشفرة ارتفعت من نحو 1.9 تريليون دولار، منتصف الأسبوع الماضي، إلى ما يقرب من 2.1 تريليون دولار“.

ولفتت إلى أن ”الزيادة كانت نتيجة الارتفاعات الكبيرة في أسعار ”البيتكوين“ وبقية العملات المشفرة، بسبب موجة شراء ضخمة.

وأضافت الصحيفة أن ”البيتكوين“ شهدت عددا قياسيا من العملات المشفرة التي تم نقلها عبر شبكتها الأسبوع الجاري، بزيادة نحو ثلثين مقارنة بما شهدته خلال ارتفاع الأسعار الذي أوصلها إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في نيسان/ أبريل“.

وبحسب التقرير ”تم تحويل ما قيمته أكثر من 188 مليار دولار من عملة البيتكوين، الثلاثاء الماضي، وسط موجة شراء حادة دفعت بسعر تلك العملة إلى أكثر من 50 ألف دولار، وهو أعلى مستوى لها من مايو/ أيار الماضي.

وقال التقرير إن ”العملات الرقمية الرائدة الأخرى بما فيها، الإثيريوم وكاردانو وباينانس كوين، شهدت زيادات ملحوظة في الأسعار خلال الأيام الأخيرة؛ ما دفع القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة من 1.9 تريليون دولار إلى 2.1 تريليون دولار في أقل من أسبوع“.

وأوضح أن هذه ”المكاسب الضخمة جاءت بعد فترة ركود بين مايو/ أيار، ويوليو/ تموز الماضيين عندما شهد السوق هدوءا بعد تسجيل مكسب قياسي في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2021“.

ورأى التقرير أن ”عوامل عدة أسهمت في تعزيز سوق العملات المشفرة، أبرزها، قرار شركة (PayPal) السماح لملايين من عملائها في المملكة المتحدة شراء وبيع وامتلاك عملة البيتكوين“.

وأظهر تقرير لموقع ”كوين ماركيت“ الأمريكي، الراصد لحركة أسواق العملات المشفرة في العالم أن سعر ”البيتكوين“ تراجع صباح اليوم الخميس إلى نحو 46768 دولارا، بعد أن خفّت حدة موجة الشراء، إلا أن قيمتها السوقية البالغة نحو 880 مليار دولار لا تزال تشكل أكثر من ثلث إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة.

كما تراجع سعر عملة ”الإثيريوم“ بنحو 3.9%، صباح اليوم الخميس، ليصل إلى 3085 دولارا، فيما انخفض سعر عملية ”كاردانو“ بنسبة 7.4% إلى 2.56 دولار، بحسب التقرير.