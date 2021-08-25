تقرير: عودة "حيتان السوق" للتداول ساهمت في ارتفاع سعر "البتكوين"

قالت شبكة ”سي إن بي سي“ الإخبارية الأمريكية إن عودة ما أسمته بـ“حيتان السوق“ للتداول بشكل كبير، كانت السبب الرئيس لارتفاع سعر ”البتكوين“، أكبر عملة مشفرة في العالم بالقيمة السوقية.

وأشارت في تقرير مساء الثلاثاء، إلى أن ”حيتان السوق“ – وهو تعبير يعني المستثمرين الكبار بحسابات تزيد عن 50 مليون دولار – زادوا مشترياتهم من العملة المشفرة بشكل كبير منذ نهاية يونيو الماضي.

ولفتت إلى أن هذا الاتجاه الصعودي استمر بقوة حتى أواخر الشهر الجاري، ما أدى إلى انتعاش عملة ”البتكوين“ واختراقها حاجز الـ 50 ألف دولار لأول مرة منذ منتصف مايو الماضي.

وقال فيليب جرادويل، كبير الاقتصاديين في شركة ”تشيناليسيس“ لأبحاث السوق في الولايات المتحدة، إن ”عمليات الشراء التي تراكمت من قبل كبار المستثمرين في الفترة الأخيرة، مرتبطة مباشرة بالتغير الصعودي في سعر البيتكوين“.

ولفت إلى أن نشاط ”حيتان السوق“ يرتبط بشكل مباشر مع حركة الأسعار منذ بداية العام، مشيرا إلى أن هؤلاء المستثمرين الكبار كانوا ”قوة دافعة“ في السوق حتى أواخر فبراير الماضي.

وأوضح أنه نظرا لاكتساب كبار المستثمرين المزيد من الأصول الرقمية، ترتفع الأسعار عادة على مدار 28 يوما وتعود للانخفاض عندما يبيعون أصولهم.

وأشار التقرير إلى أن نشاط ”الحيتان“ مرتبط مع تقلب الأصول الرقمية، مضيفا أنهم كانوا مشترين أقوياء مع بداية العام ثم بدأوا في البيع مع انخفاض الأسعار لفترة وجيزة في مارس، وأن مبيعاتهم وصلت ذروتها في أبريل.

وذكر التقرير أنه منذ أواخر يونيو حتى 22 الشهر الجاري استحوذ هؤلاء المستثمرون الكبار على ما يعادل 10 مليارات دولار تقريبا بأسعار يوم الثلاثاء، لافتا إلى أن مقتنياتهم من العملات المشفرة، خاصة ”البتكوين“، عادت الآن إلى مستويات فبراير المرتفعة.

وقال التقرير: ”يميل هؤلاء المستثمرون الكبار أيضًا إلى أن يكونوا أصحاب عقود طويلة الأجل في استثماراتهم، إذ تشير تقارير السوق إلى أنهم يفضلون الاحتفاظ بما لا يقل عن 75% من عملة ”البتكوين“ التي يشترونها في المتوسط“.

وبحسب موقع ”كوين ماركيت“ الأمريكي الذي يرصد حركة أسواق العملات المشفرة، سجلت ”البتكوين“ الأسبوع الجاري، أعلى مستوى لها في 3 أشهر، واستمرت في الارتفاع المستمر منذ منتصف الشهر الماضي.

وأشار إلى أن تلك الزيادة وارتفاع عملات أخرى، دفعت بإجمالي القيمة السوقية للعملات الرقمية إلى ما يقارب 2.2 ترليون دولار أمس الثلاثاء.