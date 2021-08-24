ما الرابط بين "كورونا" وأسعار العملات المشفرة؟

أشارت صحيفة ”فاينانشال تايمز“ البريطانية، اليوم الثلاثاء، إلى ”علاقة مثيرة للاهتمام بين تفشي وباء كورونا وأسعار العملات المشفرة في العالم“.

وقالت إنه ”في الأيام الأولى للوباء، بدأ بعض عشاق العملات المشفرة بالحماس لفكرة أن الفيروس سيكون مفيداً لعملة البيتكوين، لأن النقود الورقية قد تكون مصدر العدوى“.

ولفتت الصحيفة إلى أنه ”حتى منظمة الصحة العالمية في ذلك الوقت بدأت في الترويج لفكرة أن الفيروس قد ينتشر عن طريق الأوراق النقدية، مع التوصية في الوقت نفسه بعدم ارتداء الأشخاص لكمامة الفم، فيما يُعتقد الآن أن انتقال فيروس ”كوفيد-19″ قد يكون مستبعداً جداً“.

وبينت الصحيفة، في تقرير، أنه ”حتى لو كانت الأوراق النقدية ناقلاً رئيسياً لعملية النقل، إلا أننا لسنا متأكدين من أن النقود القذرة نفسها يمكن أن تتحمل المسؤولية، لأن الغالبية العظمى منها موجودة فقط في شكل رقمي“.

وأضافت أنه ”ومع ذلك، من بعض النواحي، لم يكن جمهور العملات المشفرة مخطئاً، إذ إنه في ما يقرب من 18 شهراً منذ إعلان تفشي الوباء ارتفع سعر البيتكوين بحوالي 525% من أقل بقليل من 8000 دولار إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر فوق 50000 دولار بقليل، الاثنين، في حين ارتفعت عملة XRP بمقدار مماثل ليتم تداولها حول مستوى 1.25 دولار“.

واعتبر التقرير أنها أكثر ”علاقة مثيرة للاهتمام في الواقع“، مشيراً إلى أنه ”عندما وصل سعر عملة الإثيريوم لأعلى مستوى قياسي له عند أقل من 4200 دولار في أوائل أيار / مايو الماضي، تحدثت تقارير عن انخفاض حالات كوفيد-19 لأدنى مستوياتها منذ نيسان / أبريل 2020“.

وأضاف التقرير أنه ”عندما وصل سعر البيتكوين، أكبر عملة مشفرة في العالم، إلى أعلى مستوى عند حوالي 63000 دولار قبل أسابيع قليلة فقط، كانت حالات كوفيد19 انخفضت بالفعل بشكل حاد للغاية“.

وأشار التقرير إلى أنه ”عندما وصلت حالات كوفيد19 إلى أعلى مستوياتها في أوائل كانون الثاني / يناير الماضي، عانت عملة البيتكوين من أسوأ انهيار لها منذ ثمانية أشهر“.

”ويبدو الأمر كما لو أنه لا توجد علاقة بين أسعار العملات المشفرة وحالات ”كوفيد 19“ على الإطلاق، كما أن أسعار العملات المشفرة ارتفعت في الأيام الأخيرة، صاحبها ارتفاع في حالات ”كوفيد 19″، ما يعني أنه لا توجد علاقة عكسية أيضاً“.

ولفت التقرير إلى أن ”أسعار العملات المشفرة بدأت في الارتفاع بسرعة أكبر عندما خسر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الانتخابات الرئاسية،. فمن المحتمل ألا نفكر أنه الآن مع مزيد من وقت الفراغ بين يديه، فإنه يركز على ضخ السوق“.

وأشار التقرير إلى ”ما وراء الصعود الجنوني للعملات المشفرة على مدار الثمانية عشر شهراً الماضية، ونحن لا نقصد الإشارة إلى أن الوباء لم يكن متورطاً، لأننا نعتقد أنه حدث، ولكن ليس بالطريقة التي تشير إليها بعض الرسومات البيانية، وقد يكون نوعا من الملاذ الآمن الذي يتزاحم عليه التجار عندما يشعرون بالقلق من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كوفيد19“.

ورأت الصحيفة أنه ”من الصعب دائما معرفة بالضبط ما الذي يدفع أسعار العملات المشفرة، نظرًا إلى عتامة السوق ووجود لاعبين كبار“، مضيفة: ”لكننا نعتقد أنه من المحتمل أن يكون مرتبطاً جزئياً بجنون السوق وأيضاً بالرغبة في الحصول على بديل للأموال الصادرة عن البنك المركزي بسبب بعض مخاوف من الحكومة“.