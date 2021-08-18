شركة عملات رقمية تعرض وظيفة "مستشار أمان" على سارق أموالها

عرضت إحدى شركات العملات الرقمية التي سُرق منها مبلغ 610 ملايين دولار، على المتسلل المسؤول عن عملية الاختراق، وظيفة مستشار أمان رئيسي للشركة.

واقترحت شركة ”بولي نتوورك“ أيضا، منح وايت هات، وهو الاسم الذي أطلقته عليه بعد عملية السرقة، مبلغ 500 ألف دولار ”مكافأة كشف خلل“، لإعادة كامل المبلغ الذي سرقه في عملية التسلل، بالإضافة إلى دعوته للعمل في الشركة.

وقالت الشركة في تغريدة عبر ”تويتر“: ”لا توجد نية للشركة لتحميل وايت هات المسؤولية القانونية، وتدعوه بشدة ليكون كبير مستشاري الأمن لدينا… كما أن مكافأة قدرها 500 ألف دولار في الطريق إليه“.

وأضافت في التغريدة التي نشرتها صحيفة ”الاندبندنت“ البريطانية، الأربعاء:“ بصرف النظر عما سيفعل بالمكافأة، في النهاية نحن ليس لدينا أي اعتراضات.“

وبحسب الصحيفة، فإن ”مكافأة كشف خلل“، تعني منح المتسللين ”الودودين“ الذين يكشفون ثغرات أمنية في أنظمة الشركة أو برمجياتها مكافآت مالية، في حين أن وايت هات (القبعة البيضاء)، هو مصطلح لشخص يقوم بالاختراق لأسباب أخلاقية.

وقالت شركة ”بولي تنوورك“، إن ”المتسلل لم يقبل المكافأة المعروضة عليه، وإنه قد يمنحها للمجتمع التقني الذي يعمل على تعزيز أمن استثمارات العملات المشفرة“.

وكشفت المنصة عن الاختراق الضخم في 10 أغسطس /آب الجاري، وطلبت من القرصان المجهول في تغريدة الأسبوع الماضي، إعادة الأموال إليها.

ولفتت الصحيفة إلى أن عملية إعادة المال بدأت في اليوم التالي مع إعادة المبالغ المسروقة ببطء إلى الشركة التي قالت إنها استعادت كامل المبلغ باستثناء عملات ”تيثر“ بقيمة 33 مليون دولار، مضيفة أن أكثر من 200 مليون دولار من الأموال تركها المتسلل في حساب مغلق يتطلب كلمة مرور للوصول إليه، وهو ما لم يتلقوه بعد.

وأضافت الشركة: ”لقد بذلنا جهودا متواصلة للتوصل إلى تفاهم مع السيد وايت هات، ونأمل حقا أن يقوم بنقل المفاتيح الخاصة في أقرب وقت ممكن، حتى نتمكن من إعادة التحكم الكامل في الأصول للمستخدمين في أقرب وقت ممكن.“

وتابعت: ”مرة أخرى، من المهم إعادة التأكيد على أن الشركة ليس لديها نية لتحميل السيد وايت هات المسؤولية القانونية، لأننا على ثقة بأن السيد وايت هات سيعيد على الفور السيطرة الكاملة على الأصول إلى الشبكة ومستخدميها… وكما ذكرنا في الإعلانات السابقة والرسائل المشفرة التي تم الإعلان عنها، نحن ممتنون للسيد وايت هات لمساهمته المتميزة في التحسينات الأمنية لشبكة Poly Network“.