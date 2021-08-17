تقرير: سوق العملات الرقمية يتخطى ترليوني دولار للمرة الأولى في 3 أشهر

كسرت أسواق العملات الرقمية حاجز ترليوني دولار في تداولات أمس الاثنين، وذلك للمرة الأولى منذ نحو 3 أشهر، بعد تسجيل ارتفاعات كبيرة في أسعار ”البتكوين“ وعملات رقمية أخرى.

وأظهر تقرير لموقع ”كوين ماركيت“، الذي يرصد حركة أسواق العملات الرقمية في العالم، أن سعر ”البتكوين“، أكبر عملة رقمية بالقيمة السوقية، تجاوز 46000 دولار مساء الاثنين، قبل أن يتراجع بشكل طفيف صباح الثلاثاء.

ولفت التقرير إلى أن عِملتي ”إيثر“، و“كاردانو“، كانتا من أبرز الأحداث في زيادات العملة الرقمية الأخيرة مع تسجيل ارتفاعات قوية شهرية حتى الآن، إذ قفز سعرهما بنسبة 26% و 62% على التوالي، مقارنة بارتفاع نحو 16% في عملة ”البيتكوين“ خلال الفترة ذاتها، فيما صعد سعر عملة ”XRP“ أيضا بنسبة 70% حتى الآن هذا الشهر.

وقال الموقع في تقرير الثلاثاء ”تجاوز إجمالي القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم أمس، تريليوني دولار للمرة الأولى منذ منتصف أيار/ مايو الماضي.“

وأشار التقرير إلى أن الارتفاعات السريعة في أسعار العملات الرقمية، دفعت بعدد من المحللين إلى توقع توقف مؤقت في صعود الأسعار.

وكتبت كاتي ستوكتون، المدير العام لشركة ”فيرلاند ستراتيجيز“ للأبحاث السوقية في تقرير، قائلة ”هناك إشارات إنهاك صعودية في الأسعار، وهي ستدعم فترة وجيزة من التماسك المؤقت بعد استيعاب المكاسب وتخفيف ذروة الشراء على المدى القصير“.

وجاء في تقرير ”كوين ماركيت“، أن القيمة السوقية لـ ”البتكوين“، وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ منتصف أيار/ مايو الماضي، لتبلغ نحو 861.9 مليار دولار صباح الثلاثاء.

وبلغت القيمة السوقية لثاني أكبر عملة مشفرة وهي ”الإيثر“، نحو 370.4 مليار دولار، فيما بلغت قيمة عملة ”باينانس“ نحو 70.6 مليار دولار، ونحو 66.3 مليار دولار لعملة ”كاردانو“، و 64 مليار دولار لعملة ”تيثر“، و 54.4 مليار دولار لعملة ”XRP“، و 42.5 مليار دولار لعملة ”دوجكوين“، و 27.4 مليار دولار، و 25.6 مليار دولار لعملتي ”يو أس دي“، وبولكادوت“ على التوالي.

وبالنسبة لأسعار أكبر 3 عملات مشفرة، فقد بلغت صباح الثلاثاء، 46036 دولارا لـ ”البتكوين“، و 3173 دولارا لـ ”الايثر“، ونحو 423 دولارا لعملة ”باينانس“.