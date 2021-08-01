قيمة العملات المشفرة تقفز 120 مليار دولار في 4 أيام

قفزت القيمة السوقية للعملات المشفرة حوالي 120 مليار دولار في أربعة أيام بعد صعود ”البتكوين“ وعملات رقمية أخرى في جلسات التداول المسائية أمس السبت.

وجاء في تقرير لموقع ”كوين ماركت“ الأمريكي أن القيمة السوقية للعملات المشفرة ارتفعت بنحو 1.56% في الـ 24 ساعة الماضية لتصل إلى 1.65 ترليون دولار، وهو مستوى أعلى بحوالي 120 مليار دولار عن القيمة البالغة 1.53 ترليون دولار الخميس الماضي.

وأظهر التقرير الذي نشر اليوم الأحد أن إجمالي حجم التداول في سوق التشفير خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 74.91 مليار دولار، منخفضا بنسبة 16.73% عن اليوم السابق.

وأوضح التقرير أن سعر ”البيتكوين“، أكبر عملة مشفرة في العالم، بلغ صباح الأحد نحو 41711.57 دولار بعد ارتفاع في اليومين الماضيين، فيما وصلت قيمتها السوقية الأحد إلى حوالي 783 مليار دولار، لتحافظ على هيمنتها في سوق العملات المشفرة العالمية، إذ بلغت النسبة نحو 47.4% من إجمالي السوق.

وأشار التقرير إلى أن ”الإيثريوم“ جاءت في المرتبة الثانية بالقيمة السوقية التي بلغت 299.8 مليار دولار، تلتها عملة ”تيثر“ التي بلغت قيمتها 61.8 مليار دولار، ثم ”باينانس كوين“ بقيمة 57.07 مليار دولار، وعملة ”كاردانو“ بقيمة 42.9 مليار دولار.

وبلغت القيمة السوقية حوالي 35 مليار دولار لعملة XRP و 27.4 مليار دولار لعملة ”دوج كوين“ و27.3 مليار دولار لعملة USD و18.3 مليار دولار لعملة ”بولكادوت“ وحوالي 12.9 مليار دولار لعملة ”يوني سواب“.

وكان سعر ”البتكوين“ وعملات مشفرة رئيسة أخرى قد تراجع بشكل طفيف الخميس الماضي، ما أدى إلى هبوط القيمة الرأسمالية للسوق بنحو 10 مليارات دولار.

وكسر سعر ”البتكوين“ حاجز الـ 40 ألف دولار قبل بداية الأسبوع، قبل أن يتراجع إثر تصريحات لشركة ”أمازون“، عملاق التسوق الإلكتروني الأمريكية نفت فيها أنباء عن قرب قبول العملة المشفرة في مبيعاتها.

وقالت وكالة ”بلومبيرغ“ الأمريكية إن ”البتكوين“ ظلت أمس السبت متماسكة ولم تسجل هبوطا كبيرا، على الرغم من تلك التصريحات، مشيرة إلى أن أسعار معظم العملات المشفرة قفزت الاثنين على خلفية نشر وظيفة تنفيذية في ”أمازون“ مرتبطة بالتشفير، ما أثار تكهنات بأنها قد تقبل العملات الرقمية في المعاملات.

وكشف الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك، في مؤتمر حول بتكوين الشهر الماضي، أن شركته لاستكشاف الفضاء SpaceX تحوز العملة المشفرة أيضا.

وأضاف أنه يود أن يرى العملة المشفرة تنجح، وأنه قام شخصيا بشراء ”البتكوين“ و“الإيثريوم“ و“دوج كوين“.