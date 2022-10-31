هل يعد استقرار "بتكوين" مؤشرا جيدا؟

قالت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، إن المستثمرين يرون أن الاستقرار الأخير في العملة المشفرة الرئيسية "بتكوين" قد يكون مؤشرًا جيدًا.

وتراجعت العملات المشفرة بشكل حاد منذ موجة صعود كبيرة العام 2021 التي شهدت ارتفاع عملات البيتكوين إلى 68.990 دولار.

وخلال الأشهر القليلة الماضية، ارتد سعر بتكوين حول 20 ألف دولار في إشارة إلى أن التقلبات في السوق قد استقرت.

ولفتت الشبكة في تقرير نشرته الإثنين إلى أن الأسبوع الماضي شهد تراجعا في مستوى تقلبات العملة المشفرة لمدة 20 يومًا إلى ما دون تلك الخاصة بمؤشري ناسداك وستاندرد آند بورز 500 للمرة الأولى منذ العام 2020.

وأوضحت أن كلا من الأسهم والعملات المشفرة سجلت انخفاضًا حادًا العام الجاري مع ارتفاع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وارتفاع الدولار، لافتة إلى أن ارتباط "بتكوين" بالأسهم زاد بمرور الوقت بعد أن استثمر المزيد من المستثمرين المؤسسيين في العملات المشفرة.

علامة جيدة

وقالت الشبكة في تقريرها: "لكن سعر البيتكوين استقر مؤخرًا.. وبالنسبة لبعض المستثمرين، يعتبر تراجع التقلب علامة جيدة".

وأشارت إلى أن نطاق "بتكوين" كان في الأساس يتراوح بين 18 إلى 25 ألف دولار لمدة 4 أشهر حتى الآن، ما يشير إلى تعزز العملة ووصولها إلى قاع نهائي.

ونقلت الشبكة عن أنطوني ترينشيف، المؤسس المشارك لمقرض العملة المشفرة "Nexo"، قوله إن استقرار أسعار "بيتكوين" كان "علامة قوية على أن سوق الأصول الرقمية قد نضج وأصبح أقل تشتتا".

ووفقًا للشبكة عانت العملات المشفرة من تراجع كبير منذ بداية العام؛ إذ فقدت حوالي تريليونين دولار من حيث القيمة منذ ذروة صعودها العام 2021 فيما تراجعت "بتكوين" أكبر عملة مشفرة في العالم ، بنسبة 70 % تقريبًا عن ذروتها في تشرين الثاني /نوفمبر.

شتاء العملات المشفرة

واعتبرت الشبكة أن ما يسمى بـ "شتاء العملات المشفرة" الحالي هو إلى حد كبير نتيجة للتضييق الشديد من بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي رفع أسعار الفائدة في محاولة لترويض التضخم الصاروخي في الولايات المتحدة.

وقال ماتيو دانتي بيروتشيو، الرئيس الدولي في شركة "Wave Financial" لإدارة الأصول الرقمية، إنه شهد "زيادة غير متوقعة في الطلب من المستثمرين المؤسسيين التقليديين في مجال العملات المشفرة خلال فترة ترى فيها عمومًا تراجع الاهتمام في الأسواق التقليدية".

فترة هبوط

بدوره، قال بنك "جولدمان ساكس": "إننا قد نكون قريبين من نهاية "فترة هبوطية" خاصة في أحدث دورة من حركات العملات المشفرة".

وفي مذكرة صدرت يوم الخميس الماضي، أوضح محللو البنك أن هناك أوجه تشابه مع تداول "بتكوين" في تشرين الثاني 2018 عندما استقرت الأسعار لفترة من الوقت قبل أن ترتفع بشكل مطرد.

وأضافوا: "التقلب المنخفض في تشرين الثاني/ نوفمبر 2018 كان يتبع سوقًا هابطة كبيرة لعملة بتكوين"، مضيفين أن "crypto QT" (التشديد الكمي) حدث مع تدفق المستثمرين لخارج العملات المستقرة ما يقلل السيولة".

وأشاروا إلى أن العرض المتداول لعملة "يو أس دي" وهي عملة مستقرة مرتبطة بالدولار الأمريكي - هبط بمقدار 12 مليار دولار منذ حزيران/يونيو الماضي، بينما انخفض المعروض المتداول من عملة "التيثر" بأكثر من 14 مليار دولار.