الأكبر في العالم.. 143 مليار دولار أرباح صندوق الثروة النرويجي بالنصف الأول

أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، الأكبر في العالم، تحقيق أرباح قدرها 1501 مليار كرونة (143 مليار دولار) في النصف الأول من العام، بدعم من قوة أسواق الأسهم وضعف الكرونة.

والصندوق أيضا أكبر مستثمر منفرد في سوق الأوراق المالية على مستوى لعالم.

وقال الصندوق في تقرير: "شهدت استثمارات الصندوق في الأسهم أداء قويا في النصف الأول (من 2023) بعد ضعفها في 2022. وبلغ عائد استثمارات الأسهم 13.7 % خلال هذه الفترة".

وأضاف أن شركات التكنولوجيا حققت أعلى عائد في النصف الأول بنسبة 38.6 % بعد عام ضعيف في 2022.

ويبلغ حجم الصندوق 1.4 تريليون دولار ويستثمر إيرادات الدولة النرويجية من إنتاج النفط والغاز، ويملك في المتوسط 1.5 % من الأسهم المدرجة في جميع أنحاء العالم، كما يستثمر في السندات والعقارات غير المدرجة ومشروعات الطاقة المتجددة.