وسط نزاع مع الإعلام.. فرنسا تغرم غوغل 250 مليون يورو

فرضت هيئة المنافسة الفرنسية، اليوم الأربعاء، غرامة قدرها 250 مليون يورو على شركة غوغل بسبب انتهاكها لاتفاق بشأن شروط الدفع لشركات الإعلام مقابل إعادة إنتاج محتواها عبر الإنترنت.

ونقلت صحيفة "لوموند" عن بيان قوله إن الغرامة على الشركة جاءت بسبب "عدم احترام الالتزامات التي تم التعهد بها في حزيران / يونيو عام 2022"، متهما غوغل بعدم التفاوض "بحسن نية" مع ناشري الأخبار بشأن مقدار تعويضهم عن استخدام محتواهم.

وأكدت الصحيفة أنه تم اتهام شركة غوغل وغيرها من منصات الإنترنت بجني المليارات من الأخبار دون تقاسم الإيرادات مع أولئك الذين يجهدون في الحصول عليها.

وأوضحت الصحيفة أنه وبهدف معالجة هذه المشكلة، أنشأ الاتحاد الأوروبي شكلًا من أشكال حقوق الطبع والنشر يسمى "الحقوق المجاورة"، الذي يسمح لوسائل الإعلام المطبوعة بالمطالبة بتعويض مقابل استخدام محتواها.