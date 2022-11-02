"أمريكانا" تخطط لإدراج مزدوج في الإمارات والسعودية

قالت مجموعة "أمريكانا" صاحبة امتياز مطاعم الوجبات السريعة "كنتاكي" و"بيتزا هت" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إنها تخطط لطرح عام أولي يليه إدراج مزدوج في الإمارات والسعودية.

وذكرت "أمريكانا" في إفصاح للجهات التنظيمية، اليوم الأربعاء، أن "أديبتيو إنفستمنتس"، وهي شركة استثمارية يشارك في ملكيتها رجل الأعمال محمد العبار، مؤسس شركة إعمار العقارية في دبي، وصندوق الاستثمارات العامة السعودي، ستطرح نحو 2.53 مليار سهم عادي تمثل 30% من الشركة.

ويبدأ الطرح العام الأولي من الـ14 إلى الـ21 من نوفمبر/ تشرين الثاني للمستثمرين الأفراد في الإمارات والسعودية، ومن الـ14 إلى الـ22 من نوفمبر/ تشرين الثاني للمؤسسات في كلا البلدين.

وأضافت أنه بعد الطرح العام لأسهمها، من المتوقع إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية والبورصة السعودية في السادس من ديسمبر/ كانون الأول أو نحو ذلك.

وقالت "أمريكانا"، إنها تستهدف توزيع جزء من الأرباح بنحو 75% من صافي ربح شركتها الأم في النصف الثاني من السنة المالية الحالية، على أن تُدفع نقدًا خلال الأشهر الستة الأولى من العام المقبل.

وذكرت"أمريكانا" أنها تخطط اعتبارًا من 2023 فصاعدًا‭ ‬لاعتماد سياسة توزيع أرباح سنوية، بحيث توزع ما لا يقل عن 50% من صافي ربح الشركة الأم، مع "نية توزيع أي نقود غير مخصصة للأغراض العامة للشركة أو النمو أو نشاط الاندماج والاستحواذ".