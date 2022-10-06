"طيران السلام" العمانية تطلب شراء 6 طائرات من إمبراير البرازيلية

قالت شركة إمبراير، اليوم الخميس، إن شركة طيران السلام العمانية، منخفضة التكلفة، وقَعت طلبا مؤكدا لشراء ست طائرات من طراز (إي195-إي2) مع خيارات متاحة لشراء ست طائرات أخرى.



وذكرت الشركة في بيان أن قيمة الصفقة بلغت 934.6 مليون دولار مع تنفيذ جميع الخيارات، وستضاف إلى أعمال الشركة المتراكمة في الربع الثالث من العام، ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التسليم أواخر عام 2023.



وقال الرئيس التنفيذي لشركة إمبراير للطيران التجاري أرجان ميغر إن هذه الخطوة تسلط الضوء على نمو الشركة في الشرق الأوسط، وهي "منطقة تركز غالبا على السفر لمسافات طويلة".



ويعد إعلان طيران السلام إضافة إلى الطلبات الجديدة لشراء طائرات من طراز (إي195-إي2)، التي كشفت عنها شركة صناعة الطائرات البرازيلية في وقت سابق هذا العام، ومن بينها طلب خطوط بورتر الجوية الكندية لشراء 20 طائرة في يوليو/ تموز.