على خطى "تويتر".. "ميتا" تعتزم تسريح آلاف الموظفين

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن "ميتا"، الشركة الأم لشبكة "فيسبوك"، تعتزم إنهاء خدمات آلاف الموظفين ضمن عملية تسريح واسعة النطاق.

وبينت الصحيفة، في تقرير لها، أن "عملية التسريح ستتم في أقرب وقت، وستأتي في أعقاب التقارير التي تحدثت عن قرار الملياردير إيلون ماسك، طرد ما يقرب من 3700 موظف من "تويتر" بعد استحواذه على الشبكة في صفقة بلغت قيمتها 44 مليار دولار.

وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن تؤثر عمليات التسريح في "ميتا" على آلاف الموظفين، وستمثل هذه الخطوة أول تخفيض واسع النطاق في عدد الموظفين في تاريخ الشركة.

وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، أفادت "ميتا" بأن لديها 87 ألف موظف.

وكانت "وول ستريت جورنال" ذكرت في أيلول/ سبتمبر الماضي، أن "ميتا" كانت تخطط لخفض النفقات بنسبة 10% على الأقل في الأشهر المقبلة، جزئيا من خلال تخفيض عدد الموظفين.

وفي حزيران/ يونيو الماضي، قال الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا" مارك زوكربيرغ، للموظفين في اجتماع على مستوى الشركة: "من الناحية الواقعية، ربما يكون هناك مجموعة من الأشخاص في الشركة لا ينبغي أن يكونوا هنا".