بمشاركة عربية وغياب غربي.. "منتدى بطرسبرغ الاقتصادي" محاولة روسية لفك العزلة

انطلقت أعمال "منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي"، اليوم الأربعاء، بحضور عربي لافت وغياب غربي.

يأتي تنظيم هذا الحدث وسط مساع روسية لفتح خطوط تجارية جديدة غير تقليدية لكسر العزلة المفروضة عليها بسبب عقوبات غربية.

ويشارك في المنتدى المقام في مركز المؤتمرات بمدينة سانت بطرسبورغ الروسية، أكثر من 1700 شخص يمثلون 130 دولة، وفقًا للشركة المنظمة لأعمال المنتدى.

ومن المتوقع أن يلقي الرئيس فلاديمير بوتين كلمة خلال أعمال المنتدى، وفق ما أفاد به الكرملين.

حضور عربي

وسيحضر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، الذي يقوم بزيارة رسمية لروسيا، أعمال المنتدى، إضافة إلى وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري، بحسب اللجنة المنظمة.

واتخذت العديد من الدول العربية موقعًا لها في هذا الحدث، الذي يعتبر منصة كبيرة لتوقيع الاتفاقيات الاقتصادية، والعقود، ولقاء الشركات الكبيرة والصغيرة.

ونقلت وكالة "ريا نوفستي" الروسية عن حاكم مدينة سانت بطرسبورغ، ألكسندر بيغلوف، قوله إن المدينة تترقب حضورًا كبيرًا من الشرق الأوسط، وتحديدًا من الإمارات السعودية وقطر والبحرين وإيران وسوريا.

غياب غربي

ويقام المنتدى في ظل غياب الحضور الغربي الرسمي؛ بسبب مواقف الولايات المتحدة ودول أوروبا الداعمة لأوكرانيا في حربها ضد روسيا.

وتحاول تلك الدول فرض عزلة دولية على روسيا من خلال فرض جملة من العقوبات تؤثر بشكل كبير ومباشر على الاقتصاد الروسي.

وستتضمن فعاليات المؤتمر جلسات تخطيط ثنائية، تجمع الشركاء الروس، مع المشاركين من الدول العربية وأمريكا اللاتينية ودول من جنوب شرق آسيا والهند والصين.

وبحسب برنامج المنتدى، ستكون هناك فعاليات فرعية، كمنتدى الشباب الاقتصادي، ومنتدى الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى منتدى الأعمال الإبداعية.

ويعتبر "منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي" حدثًا فريدًا من نوعه في عالم الاقتصاد الروسي، ويعقد منذ العام 1997، ويقام منذ نسخة 2006 برعاية الرئيس بوتين.