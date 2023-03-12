ما الخطوات التي ستطبقها حكومة إسرائيل لاحتواء آثار غلق "سيليكون فالي" الأمريكي؟

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، بدراسة توفير سيولة مالية لمئات من الشركات الإسرائيلية العاملة في مجال التكنولوجيا الفائقة، على خلفية انهيار بنك سيليكون فالي (SVB) الأمريكي.

وقال نتنياهو من مقر إقامته في العاصمة الإيطالية روما، إن حكومته ستتخذ خطوات من شأنها مساعدة شركات "الهاي تيك" الإسرائيلية، على تجاوز أزمة السيولة الناجمة عن تجميد أرصدتهم.

وأعلنت السلطات الأمريكية، يوم الجمعة، غلق "سيليكون فالي بنك"، المقرب من أوساط التكنولوجيا، وعهدت إدارة الودائع إلى المؤسسة الفدرالية لتأمين الودائع في الولايات المتحدة (FDIC).

والجمعة، أكدت مصادر إسرائيلية مطلعة، أن مستثمرين ومديرين ماليين ومديري شركات التكنولوجيا الفائقة في إسرائيل يحاولون سحب أموال الشركات من بنك "سيليكون فالي"، بعد خسارته مليارات الدولارات وانهيار قيمة أسهمه منذ الخميس، دون جدوى.

وقالت وزارة المالية الإسرائيلية في بيان الأحد، إنها "شكلت لجنة تضم طاقمًا اختصاصيًا لدراسة تداعيات انهيار البنك على شركات التكنولوجيا الإسرائيلية".

ويوفر البنك الأمريكي وفرعه في مدينة هرتسيليا الإسرائيلية، خدمات مصرفية للمئات من شركات التكنولوجيا الإسرائيلية، وكان قد خسر الخميس مليارات الدولارات، وانهارت أسهمه بنسبة 60% من قيمتها خلال التداول، قبل أن تغلق على خسائر إضافية بلغت 20%.

وعد بالدعم

وذكر موقع "دافار1" العبري، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يبحث مسألة مساعدة الشركات الإسرائيلية المتضررة جراء انهيار البنك، الذي يعد واحدا من أكبر 16 مصرفا في الولايات المتحدة الأمريكية، ويقدم خدماته للشركات الناشئة وصناديق رأس المالي الاستثماري العاملة في مجال التكنولوجيا الفائقة.