اتفاقات بـ 10 مليارات دولار في اليوم الأول من مؤتمر أعمال عربي صيني في السعودية
أعلنت السعودية، اليوم الأحد، عن توقيع اتفاقات مع شركات صينية بقيمة 10 مليارات دولار من بينها صفقات بـ 8 مليارات دولار على الأقل لمصلحة جهات في المملكة.
وأشاد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، خلال كلمة له بافتتاح المؤتمر المنعقد في فندق ريتز كارلتون في العاصمة الرياض، بـ"عصر جديد" في العلاقات العربية الصينية.
وقال الوزير السعودي إن "اجتماعنا اليوم فرصة للعمل على بناء مستقبل مشترك نحو عصر جديد يعود بالخير على شعوبنا".
وقالت وزارة الاستثمار السعودية في بيان، إن قيمة الاتفاقات توزعت على أكثر من 30 اتفاقا في قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والزراعة والعقارات والمعادن وسلاسل التوريد والسياحة والرعاية الصحية.
ووفقا للوزارة، فقد تضمنت الاتفاقات مذكرة تفاهم بقيمة 5,6 مليار دولار بين وزارة الاستثمار وشركة " Human Horizons" الصينية لتصنيع السيارات الكهربائية بهدف إنشاء مشروع مشترك لأبحاث السيارات وتطويرها وتصنيعها ومبيعاتها.
كما تضمنت الاتفاقات الموقعة بين الجانبين، اتفاقا بين شركة أمار الأولى السعودية ومجموعة زهونغهوان الدولية (هونغ كونغ) المحدودة لإنشاء مصنع لمعالجة الحديد الخام في المملكة بقيمة 533 مليون دولار، بالإضافة إلى اتفاق آخر بين مجموعة ASK السعودية وشركة التعدين والجيولوجيا الوطنية الصينية لتطوير وتمويل وإنشاء وتشغيل مشروع لتعدين النحاس في منطقة الدرع العربي بقيمة 500 مليون دولار.
ووقعت هذه الصفقات خلال اليوم الأول من مؤتمر الأعمال العربي الصيني الذي تستضيفه الرياض، لتزيد من الروابط بين الرياض وبكين التي شهدتها العلاقات بين البلدين مؤخرا بعد الاتفاق بين السعودية وإيران الذي جرى برعاية صينية، خصوصا مع تأكيد أرامكو السعودية قبل ثلاثة أشهر "التزامها الطويل الأجل" مع الصين.
ويشارك بالمؤتمر في نسخته العاشرة نحو 3500 شخص من 24 بلدا، وفقا لبيانات وزارة الاستثمار السعودية.
ويأتي ذلك بعد أشهر قليلة من زيارة الرئيس الصيني شي جينبينغ للرياض حيث عقد عدة قمم لتعزيز أواصر بكين بالمنطقة.