اتفاقات بـ 10 مليارات دولار في اليوم الأول من مؤتمر أعمال عربي صيني في السعودية‎

أعلنت السعودية، اليوم الأحد، عن توقيع اتفاقات مع شركات صينية بقيمة 10 مليارات دولار من بينها صفقات بـ 8 مليارات دولار على الأقل لمصلحة جهات في المملكة.

وأشاد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، خلال كلمة له بافتتاح المؤتمر المنعقد في فندق ريتز كارلتون في العاصمة الرياض، بـ"عصر جديد" في العلاقات العربية الصينية.

وقال الوزير السعودي إن "اجتماعنا اليوم فرصة للعمل على بناء مستقبل مشترك نحو عصر جديد يعود بالخير على شعوبنا".

وقالت وزارة الاستثمار السعودية في بيان، إن قيمة الاتفاقات توزعت على أكثر من 30 اتفاقا في قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والزراعة والعقارات والمعادن وسلاسل التوريد والسياحة والرعاية الصحية.