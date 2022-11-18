"تي.يو.إس" تحصل على موافقة لتسيير رحلات بين إسرائيل وقطر خلال كأس العالم

تلقت شركة "تي.يو.إس" للطيران التي تتخذ من قبرص مقرا لها التصريح النهائي بتسيير رحلات بدون توقف من إسرائيل إلى قطر خلال كأس العالم لكرة القدم، حسبما قال مصدر في الشركة لـ"رويترز" اليوم الجمعة.

وقال المصدر إن شركة الطيران ستسير ست رحلات جوية بين تل أبيب والدوحة ابتداء من يوم الأحد.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) الأسبوع الماضي أن قطر ستسمح بأول رحلات جوية مباشرة من إسرائيل خلال نهائيات كأس العالم، والتي يمكن للفلسطينيين السفر عليها أيضا.