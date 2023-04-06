مؤسس ومالك "تيك توك" خسر 17 مليار دولار في 2022

ويسبقه في هذا التصنيف مارك زاكربرغ، رئيس شبكة ميتا الأمريكية العملاقة المالكة لفيسبوك وإنستغرام، والذي قدّرت "هورون" ثروته بـ68 مليار دولار.

وبحسب الترتيب، خسر زاكربرغ أيضاً أموالاً العام الماضي تقرب قيمتها من 8 مليارات دولار.

وقد شارك تشانغ في تأسيس "بايت دانس" في بكين عام 2012، لكنه استقال من المجموعة عام 2021 في خضم القيود التي فرضتها السلطات الصينية على شركات التكنولوجيا.

وتشانغ مواطن صيني يقيم حالياً في سنغافورة.

يعود نجاح "بايت دانس" في قطاع الإنترنت شديد التنافسية في الصين، إلى حد كبير إلى تطبيق الفيديوهات القصيرة الشهير "دويين"، النسخة الصينية من "تيك توك".

ويُعد التطبيق أكثر الشركات الناشئة قيمة على مستوى العالم، إذ تبلغ قيمته السوقية 200 مليار دولار، وفق "هورون".

وتحظى نسخته الدولية، تيك توك، بشعبية كبيرة بين المراهقين في جميع أنحاء العالم، لكن المخاوف بشأن الأمن القومي جعلت مستقبلها غير مؤكد في بلدان عدة.

يقول منتقدو التطبيق إن "تيك توك"يسمح للسلطات الصينية بالوصول إلى بيانات المستخدمين العالمية، وهي مزاعم نفتها الشركة بشدة.