مشروع سعودي صيني لبناء مصنع لتصنيع ألواح الصلب

قالت شركة "باوشان" للحديد والصلب (باوستيل)، وهي أكبر شركة منتجة للصلب في الصين اليوم الإثنين إنها وقعت اتفاقيات مع شركة "أرامكو" السعودية و"صندوق الاستثمارات العامة" السعودي لإنشاء مشروع مشترك لتصنيع ألواح صلب.

وأضافت "باوستيل" في بيان أنها ستستحوذ على حصة نسبتها 50% في المشروع المشترك، بينما ستستحوذ كل من "أرامكو" والصندوق على 25% لكل منهما.

وذكرت الشركة أنه بموجب المشروع المشترك ستُبنى قاعدة لتصنيع الصلب في السعودية بقدرة سنوية مصممة تبلغ 2.5 مليون طن من حديد الاختزال المباشر (الحديد الإسفنجي) و1.5 مليون طن من ألواح الفولاذ، مضيفة أن المشروع مازال خاضعا للموافقات التنظيمية.

وورد في البيان أن "باوستيل" تهدف إلى إدخال قاعدة التصنيع مرحلة التشغيل بحلول نهاية 2026.

وأشار البيان إلى أن المشروع سيكون مزودا بفرن لحديد الاختزال المباشر الذي يتم تشغيله بالغاز الطبيعي وفرن القوس الكهربائي، ما يقلل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 60% مقارنة مع الانبعاثات الناجمة عن عملية تصنيع الصلب بفرن الصهر التقليدي.

و"باوستيل" شركة تابعة لمجموعة باوو الصينية للصلب، وهي أكبر مصنع للصلب في العالم.