"أبل" تعين الأكاديمية السعودية الشابة أسيل الخليوي في منصب قيادي

عينت شركة "أبل" الأمريكية الأكاديمية السعودية الشابة، أسيل تركي الخليوي، في منصب قيادي، بعد أن شغلت عدة مناصب بارزة في تخصصها بالمملكة.

وقالت الخليوي عبر حسابها في "لينكدن": "يسعدني أن أشارككم أنني بدأت منصبا جديدا كرئيس للشؤون الحكومية والسياسة العامة (المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي) في Apple".

وتحمل الخليوي شهادة الدكتوراه من إيرلندا، وماجستير من الولايات المتحدة الأمريكية، وبكالوريوس من جامعة الملك سعود في تخصص علوم الحاسب وتقنية المعلومات.

وشغلت الخليوي العديد من المناصب والمهام في حياتها المهنية، بينها أستاذ مساعد في علوم الحاسوب وتقنية المعلومات في جامعة الملك سعود، ومدير قطاع التعليم في المركز الوطني للذكاء الاصطناعي.

كما شغلت الخليوي منصب نائب مدير مركز الدراسات المتقدمة في الذكاء الاصطناعي (ذكاء)، ومستشار رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا).

وتشغل سعوديات أخريات مناصب قيادية في شركات تقنية عالمية، بينهن سمر سلطان التي تعمل في "فيسبوك" من إيرلندا، وديما الذل في شركة "IBM" الأمريكية المتخصصة بتقديم الخدمات السحابية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وحلول التقنيات الناشئة على مستوى العالم.

يُشار إلى أن المسؤولة الجديدة في أبل هي ابنة تركي الخليوي، الذي عمل سابقاً رئيساً للاتحادين السعودي والعربي لكرة اليد وعضوًا في مجلس إدارة اللجنة الأولمبية السعودية، ومديرًا عامًا لقناة لاين سبورت ونائبًا لرئيس نادي الشباب.